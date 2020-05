Ionuț Petreuș, un băiat de 16 ani din Poienile Izei, județul Maramureș, a murit noaptea trecută, la scurt timp după ce a fost adus din Italia cu un avion ambulanță. Ultima dorință a adolescentului a fost să fie adus acasă, în România.

„Nu am crezut ca o sa cerem sa ne ajutați și cu asta. Am crezut ca o sa va povestim lucruri frumoase despre ce facem in continuare. Dar azi am aflat ca Ionut un băiat de 16 ani trebuie sa ajungă acasă din Italia. Nu pentru ca suferința lui a fost de ajuns. Ci ca să moara acasă. Mama lui ii spune „pruncutu’ meu”. Și ca e premiant. Și ca în timp ce nici sa urle nu mai poate de durere, plânge, plange sa nu o lasam sa îl vada murind acolo. Avem doar ziua de mâine.

Haideți ca putem!

Va rugam ajutați-ne sa nu îi lasam în urma! Ambulanta aeriana ne costa în jur de 17.000 euro.

Sunt sigura ca putem strânge banii ăștia pana mâine!

Asociatia Blondie – Împarte pentru alta parte

RO37INGB0000999909096711 RON

RO37INGB0000999909096765 EURO

deschise la ING BANK.”, scriu rprezentanții Asociației Blondie care fac un efort supraomenesc să adune banii necesari pentru aducerea lui Ionuț Acasă.

Copilul a ajuns deja la Cluj, dar banii necesari pentru achitarea transportului nu au fost adunați în totalitate. Cu ajutorul nostru, al tuturor, această „minune” este posibilă. Ionuț are nevoie de asta, familia lui are nevoie de asta!