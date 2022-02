Oana Țînșaș: ”Un drum spre Baia Mare, cunoscut și firesc, s-a transformat azi în altceva. Stăteam alături de doi adolescenți care vorbeau în ucraineană. Păreau liniștiți și n-am știut dacă ar trebui să-i tulbur cu întrebari ce ne stau tuturor pe buze…războiul, despre care toată lumea vorbea, dar care părea o ipoteză până mai ieri.

Mi-am permis să-i întreb, totusi… și ochii lor vădeau stări amestecate, cuvintele se rostogoleau povestind despre familia lăsată în urmă, în Kiev, în buncare, încercând să se ferească de bombele ce le șuieraseră pe la urechi. Doi tineri, de 18 ani, doi copii mari, care au decis să fugă de un război nedrept, făcând autostopul cale de 720 de km, mi se uitau în ochi și incercau să-mi descrie ororile văzute și auzite…” Au bombardat o grădiniță !!! Au bombardat blocuri întregi!!!

Tinerilor și bătrânilor deopotrivă le sunt puse puști în mână ca să se apere…” Nu știu cum să vă descriu ce am simțit. Am o fiică adolescentă, de o seama cu ei, și mă cutremur gândindu-mă cum i-ar fi să fugă în necunoscut, pentru a scăpa de moarte, la mila unor străini.

Tinerii acestia vor să organizeze un protest , în seara aceasta, în Baia Mare, în Piata Revoluției, pentru a atrage atenția lumii. Spun că se așteaptă un atac fără prececent asupra Kievului. Sunt speriati, doresc sprijinul nostru”.

„Ne aflăm într-una dintre piețele dintr-un oraș din România, doar ca să vă spunem că în prezent Kievul se confruntă cu unul dintre cele mai teribile atacuri de la al doilea război mondial încoace, ceea ce ar trebui să fie un lucru imposibil în secolul nostru. Suntem aici să ne manifestăm solidaritatea cu orașul Kiev, de unde câțiva dintre noi suntem. Suntem atacați de una dintre cele mai mari armate din lume pentru practic niciun motiv, iar părinții noștri se află în buncăre, majoritatea dintre ei. Suntem foarte speriați de ceea ce se întâmplă! Vrem doar să arătăm Europei că Kievul nu este doar problema Ucrainei, este o capitală europeană. Vrem să spunem Europei că, dacă va cădea Kievul, va cădea și toată Europa, doar în câteva zile sau o săptămână. Vrem să spunem Europei că este o problemă a tuturor. Am dori să cerem Europei să ne ajute cu arme și cu toate cele de trebuință pentru că e o problemă a tuturor. Susținem o lume democratică! Acum viețile noastre sunt salvate, dar viețile părinților și a familiilor noastre sunt în pericol din cauza agresiunii ruse. Și vorbim despre această problemă deja de opt ani. Și nu am primit suportul necesar iar acum ne confruntăm cu un război de proporții uriașe în țara noastră. De aceea am fost nevoiți să renunțăm la școlile și universitățile noastre și să venim în România, într-o țară complet străină nouă, în care nu cunoaștem limba. Practic am venit aici doar ca să ne salvăm viața. Mulți dintre prietenii noștri au ales să rămână acolo, pentru a se ascunde în buncăre. Ei nici nu știu dacă vor fi în viață mâine sau dacă va exista Kievul mâine. Iar noi, de aici, nici nu știm dacă țara noastră va mai exista. Ținem să arătăm că Ucraina și Kievul sunt țară și capitală europene. Iar dacă acum ceea ce se întâmplă nu se întâmplă pe teritoriul NATO sau al Uniunii Europene nu înseamnă că nu se va întâmpla în viitorul apropiat, în câteva zile. Pentru că acest agresor nu are nicio treabă cu diplomația, cu înțelegerea sau cu orice o lume a diplomației este obișnuită. Este vorba despre agresiune, despre război, despre sânge. În Ucraina sunt mulți oameni pașnici care se află în pericol. Rusia și China sunt amenințări reale pentru toată lumea democratică. Și învinovățim Europa și Statele Unite pentru că au livrat doar cuvinte prea blânde care nu folosesc în situația actuală, Pentru a salva Ucraina, pentru a salva Kievul, avem nevoie de ajutor, de suport, de mai multe decizii radicale nu doar cu amenințări la adresa lui Putin cu sancțiuni, de care îl doare în cot”, arată cei patru ucraineni.

„Orașul din care provin are o bază militară, tocmai de aceea a fost bombardat, iar mama mea este într-un buncăr. Așadar aș vrea să îmi ajut mama, să îmi ajut părinții, să îmi ajut țara. Tocmai de aceea mă aflu aici să spun lumii: vă rog opriți războiul!”, arată una din tinerele ucrainence.

