Craps este un joc de cazinou cu o istorie bogată care datează din jocul medieval Hazard, care a fost jucat de englezi în timpul cruciadelor. Jocul a evoluat de-a lungul timpului și, în cele din urmă, a ajuns în America, unde a fost adoptat și modificat de comunitatea afro-americană, în special în New Orleans. Jocul a devenit din ce în ce mai cunoscut și, în cele din urmă, și-a găsit drumul în cazinouri la începutul secolului al XX-lea, unde rămâne un joc popular până în prezent. Jocul poate fi foarte distractiv, dar poate uneori fi și copleșitor pentru începători. Cu toate acestea, pentru a-ți crește șansele de câștig, este important să înțelegi elementele de bază ale jocului și să ai o strategie. Înțelegând și implementând aceste strategii, te poți distra mai mult și îți poți crește șansele de a câștiga în timp ce joci zaruri la casino online românia .

Cele mai bune pariuri la zaruri

Când vine vorba de jocul de zaruri, unul dintre cele mai importante lucruri de înțeles sunt diferitele tipuri de pariuri care pot fi făcute. Fiecare pariu are propriile sale cote și plăți, iar unele pariuri sunt considerate a fi mai bune decât altele. Unul dintre cele mai bune pariuri în zaruri este pariul „pass line”, care este considerat a fi unul dintre cele mai simple și mai populare pariuri din joc. Acest pariu este făcut pe rulajul de tip come-out și are un avantaj relativ scăzut al casei de 1,41%. Un alt pariu grozav este pariul de șanse, care este un tip de pariu secundar care poate fi făcut în plus față de pariul “pass line”. Acest pariu nu avantajează casa și îți poate crește foarte mult șansele de câștig. Un pariu „come” este, de asemenea, o opțiune bună, este similar cu pariul “pass line”, dar poate fi făcut după rulajul come-out, oferind o oportunitate suplimentară de câștig.

De luat în considerare este și pariul „don’t pass”, care este opusul pariului “pass line” și are, de asemenea, un avantaj scăzut al casei de 1,36%. În plus, pariul „don’t come” este, de asemenea, o opțiune bună, este similar cu pariul “don’t pass”, dar poate fi făcut după rulajul come-out. Aceste pariuri, totuși, nu sunt la fel de populare precum pariurile de “pass” și “come”, dar merită totuși luate în considerare, deoarece pot oferi o perspectivă diferită asupra jocului și pot crește șansele de câștig. De asemenea, este important să reții că anumite pariuri, cum ar fi pariurile “single roll” și “hardway”, au un avantaj al casei mult mai mare și ar trebui evitate. Înțelegând diferitele tipuri de pariuri și cotele acestora, poți lua decizii informate.

Sfaturi utile

Zarurile sunt un joc de noroc, dar există modalități de a-ți crește șansele de câștig. Un sfat important este să-ți stabilești un buget și să te ții de el pentru a nu cheltui prea mult. De asemenea, este o idee bună să te concentrezi pe pariurile cu cel mai mic avantaj al casei, cum ar fi “pass line” și pariurile “come”, despre care am discutat mai sus. În plus, este important să stabilești un ritm în timp ce joci și să iei pauze pentru a evita o implicarea exagerată în joc. Un alt sfat este să joci mereu cu mintea limpede și să eviți să iei decizii bazate pe emoții . Urmând aceste sfaturi, îți poți crește șansele de câștig și poți avea o experiență mai plăcută în timp ce joci la zaruri.

Cele mai slabe pariuri la zaruri

În zaruri, pariurile care au cele mai slabe cote pentru jucător sunt cele care au cel mai mare avantaj al casei. Câteva exemple de aceste tipuri de pariuri includ pariurile „Big 6” și „Big 8”, care sunt pariuri care mizează că un 6 sau 8 va fi aruncat înainte de un 7. Aceste pariuri au un avantaj mare al casei de aproximativ 9%, ceea ce înseamnă că la fiecare pariu de 100 de dolari, jucătorul se poate aștepta să piardă în medie aproximativ 9 dolari. Plata pentru aceste pariuri este, de asemenea, scăzută, de doar 1 la 1, ceea ce înseamnă că nu vei face un profit semnificativ.

Un alt pariu slab este pariul „hardway”, miza acestuia fiind că o anumită pereche de numere va fi aruncată înaintea unui 7 sau a unui „easy way” (adică un 4 este aruncat ca 2-2, nu ca 1-3). ). Acest pariu are, de asemenea, un avantaj mare al casei, de obicei între 9% și 11%, în funcție de număr. Plățile pentru acest pariu sunt, de asemenea, mici, de obicei în jur de 7 la 1 sau 9 la 1.

Un alt exemplu de pariu slab este pariul „any 7”, care este un pariu că următoarea aruncare va fi un 7. Acest pariu are un avantaj mare al casei de aproximativ 16,67%, care este probabilitatea de a arunca un 7. Plata pentru acest pariu este 4 la 1, ceea ce nu este, de asemenea, foarte atractiv.

Este întotdeauna recomandat să rămâi la pariurile “pass line, come, don’t pass și don’t come”, care au un avantaj de aproximativ 1,41% sau mai mic, ceea ce oferă jucătorului o șansă mai mare de a câștiga pe termen lung. Nici un pariu nu poate garanta un câștig, dar alegerea pariurilor cu un avantaj al casei inferior va scădea șansa de a pierde.

Concluzie

Jocul de zaruri este un joc popular în cazinouri care oferă jucătorilor posibilitatea de a câștiga sume mari. Cu toate acestea, este important să înțelegi regulile și strategiile jocului înainte de a plasa orice pariu. Unele strategii eficiente pentru zaruri includ utilizarea unui sistem de pariuri, stabilirea unui buget strict și învățarea cotelor diferitelor pariuri. În plus, este important să rămâi concentrat și să nu lași emoțiile să îți tulbure judecata. Ținând cont de aceste sfaturi, poți lua decizii în cunoștință de cauză și să joci mai relaxat știind că alegi calea cea mai sigură spre câștig.