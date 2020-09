Administraţia Publică Locală continuă ampla acțiune de reparație a drumurilor din întreg municipiul Baia Mare. După strada V. Babeş, a venit rândul străzii Victoriei care în două nopţi a fost asfaltată de la Podul Viilor și până în zona Buclă.

„Mirosul asfaltului proaspăt turnat, pe o nouă stradă în Baia Mare, este pentru mine mai plăcut decât cel mai special parfum din lume 🙂 În doar 2 nopți, am finalizat de asfaltat strada Victoriei, de la Podul Viilor și până în zona Buclă. Urmează marcajele rutiere și avem încă o stradă modernizată. La fel ca și în alte zone centrale, este mereu o provocare să intervenim pe o arteră intens circulată, însă am lucrat mai mult pe timpul nopții și atunci am reușit să finalizăm mult mai repede lucrarea. Cu siguranță pentru cetățenii care locuiesc în zonă a fost vorba despre un deranj cu un final plăcut, le mulțumesc tuturor pentru înțelegere.

Lucrăm intens și în alte zone, iar eu prefer de o mie de ori să fiu printre muncitori, printre cetățeni și colegii din Primărie și să îmi văd de atribuțiile de primar decât să mă implic în diverse acțiuni electorale. Mă cunoașteți deja, știți cine sunt, ce planuri am, ce proiecte am realizat și ce am de gând pentru viitor. Mă tot întreabă unii dintre voi de ce nu răspund la diverse atacuri sau provocări de doi lei venite din partea unora care se visează primari. Nu le răspund pentru că am treabă 🙂 Pentru băimăreni și pentru Baia Mare!”, scrie Cătălin Cherecheş pe pagina de facebook.