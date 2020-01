Conflictul de interese în care sunteți astăzi prin semnarea contractului de muncă cu Clinica privată Polisano este evident.

Vă rog, pe cei care parcurgeti aceste rânduri, să cititi și articolul din Libertatea de mai jos:

https://www.libertatea.ro/…/contractul-lui-victor-costache-…

Nu poți fi Ministru al Sănătății, care are obligația conform Constituției să asigure in mod egal, pentru toți cetățenii României, „Dreptul la ocrotirea sănătății” (art.35) și să fii condiționat in același timp, prin contract, să reprezinți doar interesele unui grup privat.

Art. 105, alin. 1, din constituția României se referă la Incompatibilităţi „ARTICOLUL 105

(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.”

Organizațiile medicale private de tip Polisano au scop comercial, deci încheierea unui contract prin care să fii obligat să lucrezi doar în favoarea angajatorului este în conflict cu jurământul depus ca Ministru al Sănatății. În această calitate trebuie să reprezinți in primul rând interesele pacientului român, indiferent de situația sa financiară.

Dacă ceea ce a apărut deja in spațiul public se confirmă, că a favorizat in mod direct Clinica Polisano, prin numirea de către Premierul Orban in functia de Președinte la Casa de Asigurări de Sănătate a dnei. Adela Cojan, fost director la Clinica Polisano, avem premizele constituirii unui grup infracțional cu scopul de a deturna banii publici spre angajatorul privat cu care Ministrul Sănătății are contract. Poate că instituțiile statului competente in acest caz se vor sesiza.

https://romania.europalibera.org/a/adevărata-…/30402255.html

Dle. Ministru Victor Costache trebuie să vă dați demisia acum, până când propunerile Dvs. pentru privatizarea sistemului de sănătate din România nu vor fi adoptate de guvernul Orban. Atunci va fi foarte greu să îndreptăm răul deja făcut. De aceea, vă indemn alegeți soluția de onoare, dacă o mai aveți.

Ştefan Radu Oprea