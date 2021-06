Statele Unite vor cumpăra 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor ţări, au anunţat miercuri The New York Times şi The Washington Post.

Preşedintele american Joe Biden trebuie să facă acest anunţ la summitul G7 săptămâna aceasta, potrivit Washington Post care citează persoane apropiate dosarului.

Întrebat înainte de plecare în Anglia, Biden a părut miercuri să facă aluzie la acest anunţ. La întrebarea dacă are o strategie pentru distribuirea de vaccinuri în lume, el a răspuns: „Am una şi o voi anunţa”.

Potrivit The New York Times, primele 200 de milioane de doze vor fi distribuite anul acesta şi alte 300 de milioane anul viitor.

Statele Unite au fost criticate dur în aceste ultime luni pentru că au întârziat să împartă vaccinuri cu restul lumii. Dar Casa Albă încearcă acum să pozeze în lider în acest dosar.

Pandemia de coronavirus va fi unul dintre subiectele prioritare abordate la G7.

Statele Unite au anunţat deja că vor dona 80 de milioane de doze de vaccinuri anti-Covid ţărilor până la sfârşitul lui iunie.

La începutul lunii, Washington a indicat că 75% din aceste doze vor fi distribuite prin Covax, program înfiinţat pentru a asigura o distribuire echitabilă de vaccinuri, în special în ţările slab dezvoltate.