Școli renovate, blocuri, străzi asfaltate, iar acum deschiderea șantierului pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă în Baia Borșa și Rotundu.

Numărul șantierelor din acest an care aparțin administrației orașului Borșa au ajuns la 17. Anunțul a fost făcut chiar de primarul Timiș.

„Numărul 17 are o semnificație specială pentru mine și pentru că am dat startul celui de-al 17-lea șantier deschis de la începutul acestui an la Borșa, nu putea să fie vorba decât despre un proiect drag sufletului meu și o investiție pentru viitorul orașului: Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă în Baia Borșa și Rotundu.

Noua stație de apă potabilă pentru oraș va asigura apă de mai bună calitate pentru borșeni.

Proiectul în valoare de 3.000.000 de Euro are o durată de execuție de 12 luni!” – s-a arătat în informarea acestuia.