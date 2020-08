Vineri, 28 august și duminică, 30 august 2020, începând cu ora 20:00, pe scena din curtea Teatrului Municipal Baia Mare, va avea loc spectacolul „SUICIDAL”, cu texte scrise de Luigi Pirandello, care este destinat persoanelor cu vârstă de minim 16 ani.

Spectacolul SUICIDAL explorează o temă gravă a umanității, prezentată într-o manieră neconvențională, sub forma unui „show”, dedicat exclusiv sinuciderii. Acesta are un aspect atemporal, iar poveștile sinucigașe sunt cercetate și exploatate din diferite perspective. Având convenția unei emisiuni televizate, spectacolul are un aer comic puternic, uneori chiar cu un umor negru, dar bine dozat, fără să uite însă să trateze și cu seriozitate dramele și poveștile personajelor.

Luigi Pirandello a fost un scriitor fascinat de această temă. Pe lângă faptul că suicidul se regăsește în multe din romanele și piesele sale de teatru, s-a publicat și un volum cu povestiri intitulat Tales of Suicide (Povești despre Sinucidere), astfel spectacolul SUICIDAL s-a inspirat din aceste scrieri, punându-le într-o lumină diferită.

Vor juca în spectacol: Alex Macavei, Andrei Han, Sanda Savolszky, Wanda Farkaș, Dragoș Călin, Alexandra Vanci, Inna Andriuca și Norbert Boda.

Regia este concepută de Norbert Boda, scenografia de Mihai Vălu, de coregrafie s-a ocupat George Pop, luminile sunt „controlate” de Sandu Șimonca, regia tehnică de Felix Mare, iar sunetul de Teo Molnar.

Prețul unui bilet este de 20 RON, iar accesul la spectacole se face pe bază de rezervare telefonică, specificând și numărul de persoane, întrucât limita maximă este de 50 de spectatori.

Participanții sunt rugați să folosească masca de protecție, produsele de dezinfectare puse la dispoziția lor de către organizatori și să respecte măsurile de distanțare socială aflate în vigoare.

Informații suplimentare și rezervări, găsiți la numerele de telefon 0736216437 – Dramă și Revistă și 0730270926 – secția Păpuși.

Diana Borodi