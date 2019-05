La ora 09:00, ministrul Sănătății s-a prezentat la secția 181 din satul Băița, oraș Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș pentru a-și exercita dreptul la vot.

“Am votat pentru mai mult respect, pentru că România are nevoie de mai mult respect și aici vorbim despre Uniunea Europeană. În această perioadă, România deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și am avut ocazia să merg la Bruxelles unde am avut întâlniri cu omologii mei din statele Uniunii Europene și atunci am văzut ce înseamnă respectul, ce înseamnă demnitatea.” a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

„Am votat pentru cei care nu vor vota împotriva românilor la Bruxelles. Am votat pentru demnitate și respect.” – a spus doamna ministru la ieșirea din cabina de vot.