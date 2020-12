Sorin Grindeanu a declarat luni după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă, că unicul lucru pe care PSD nu îl va ceda într-o viitoare negociere este funcția de premier. Acesta motivează că social-democrații „sunt cei mai legitimi, având în vedere că au câștigat alegerile” .

Iată întreaga declarație de presă a lui Grindeanu:

„Haideți să vedem rezultatele finale apropo de PMP. Pe ceea ce avem noi, PMP nu face pragul electoral. După ce Klaus Iohannis desemnează un premier, acesta are 10 zile să formeze o majoritate. PSD a câștigat alegerile ieri, are cea mai mare legitimitate de a da premierul și de a forma o majoritate. Pe partea cealaltă, coaliția de Dreapta, cu UDMR care cumpăra Ardealul, ne aduce aminte de Convenția Democrată. Românii l-au sancționat inclusiv pe Klaus Iohannis, noi sperăm să revină în limitele constituționale. Important este că în acest moment avem cel mai bun program de guvernare votat de români. Prin votul românilor s-a legitimat tot ce vă spun: oameni pregătiți care știu să aplice soluțiile prevăzute în programul de guvernare. Eu am învățat pe propria piele că funcțiile sunt trecătoare, azi poți fi, în 6 luni poți să nu mai fi. Consiliul Politic va decide cine este propunerea noastră de premier”.