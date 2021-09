PSD a prezentat soluțiile pe termen scurt privind creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale, propunând adoptarea unei legi care să ducă la plafonarea prețului la nivelul mediei ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% din scumpirea rezultată în facturile populației, a declarat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea.

Pe termen mediu și lung PSD arată că trebuie luate următoarele măsuri: creșterea capacităților de producție interne pentru a reduce dependența de importuri; limitarea marjei de profit la prețurile de vânzare de la Nuclearelectrica și Hidroelectrica; accesarea Fondului de Modernizare, unde România dispune de 10 miliarde euro pentru investiții în sectorul energetic.

”Guvernul trebuie să explice de ce s-a grăbit cu liberalizarea pieței de energie în condițiile în care nu exista concurență reală pe piață, nu existau suficiente capacități de producție interne și nu existau prevederi pentru consumatorii vulnerabili. Argumentele financiare pe care PSD le are pentru plafonarea prețurilor energiei arată că dublarea facturilor cu utilitățile – electricitate și gaz – înseamnă un cost suplimentar de 5.676 de lei pe an pentru fiecare gospodărie de salariați din România. Cei care trăiesc din salariul minim net de 1386/lună vor ajunge să dea întreg salariul pe 4 luni pentru a-și plăti factura la utilități, în decursul unui an. Cei cu salariul mediu – 3.545 lei lună – vor plăti salariul pe o lună și jumătate pentru același interval de timp. Extrem de tragic va fi în cazul pensionarilor pentru care dublarea facturilor ar însemna un plus de 377 lei /lună, adică 4.524 lei/an. La o pensie medie netă de asigurări sociale de stat de 1.604 lei, înseamnă că pensia pe 3 luni va fi folosită integral pentru plata facturilor utilităților. Aproape 3 milioane de pensionari au pensie mai mică de 1600 lei/lună, iar 1,57 milioane pensionari au venitul sub 1.000 lei /lună. Acești vor trebui sa cheltuie pensiile pe 4 – 6 luni pentru a-și achita utilitățile scumpite. Tragic este că aceste scumpiri la gaze și electricitate vor duce la alte scumpiri în lanț și ne întrebăm cum vor reuși să treacă românii de iarna care se apropie cu pași repezi?”, a precizat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD la nivel național.

Guvernul României a ratat primul-call pentru depunerea proiectelor în Fondul de Modernizare, unde România are la dispoziție 10 miliarde de euro pentru investiții în capacități de producție de energie. Primele proiecte au fost trimise la Bruxelles abia la începutul acestei săptămâni și însumează doar 693 de milioane de euro, adică mai puțin de 7% din suma disponibilă pentru România.

Gabriel-Valer Zetea, deputat PSD