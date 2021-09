Șoferul de 20 de ani care a spulberat cu mașina un cuplu care se deplasa pe trotuar în Baia Mare, după ce a scăpat de sub control bolidul pe care îl conducea, ar putea fi judecat sub cea mai blândă măsură preventive și ar putea merge chiar la facultate. GÂNDUL prezintă în exclusivitate pasaje din motivarea judecătorului Marcel Axenta de la Judecătoria Baia Mare, care i-a înlocuit lui Florin Onaci arestul preventiv cu măsura controlului judiciar.

Decizia Judecătoriei Baia Mare de miercuri, 15 septembrie, poate fi atacată la instanța ierarhic superioară.

Vlad Florin Onaci a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe data de 29 iulie 2021, cub acuzațiile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Pe data de 3 iulie 2021, tânărul a pierdut controlul autoturismului BMW pe care îl conducea pe strada Victoriei din Baia Mare și a intrat din plin, cu o viteză de 50 km/h, într-un cuplu care se deplasa pe trotuar.

În urma impactului, o tânără de 20 de ani a suferit răni grave și a murit la spital, iar soțul acesteia a rămas fără un picior, după ce medicii au fost nevoiți să i-l amputeze.

CUM L-A CONVINS AVOCATA LUI ONACI PE JUDECĂTOR SĂ ÎL ELIBEREZE

Înainte de a prezenta argumentele judecătorului, trebuie să precizăm cum a reușit avocata tânărului să îl convingă pe magistrat să îl pună pe clientul ei în libertate.

Avocata Luminița Nuță, cea care l-a reprezentat pe Florin Onaci (acuzat de omor din culpă) este și apărătoarea familiei victimelor unei șoferițe din București, care a a ucis două adolescente din cartierul Andronache, după ce s-a urcat beată la volan și le-a lovit în plin cu 107 km/h. Singura diferență dintre cele două spețe este aceea că Florin Onaci nu se afla sub inflența nicunei substanțe interzise în momentul comiterii faptei, pe când femeia din Capitală, Marcela Leonte, avea o alcoolemie de 0,7 g/l în sânge.

De acest aspect s-a legat și avocata lui Florin Onaci, cea care în dosarul accidentului din cartierul Andronache le reprezintă pe rudele celor două fete ucise.

„Arată faptul că este avocat în vestitul caz de la Bucureşti, cazul Andronache, în care o doamnă intră într-un grup de copii fără să schiţeze niciun gest şi omoară 2 persoane. Cei de la Judecătoria Sectorului 2 au considerat că inculpata poate să se afle sub control judiciar, iar doar la contestaţia formulată de către Ministerul Public a ajuns în arest la domiciliu. Solicită lămurirea faptului că inculpatul că nu a fost sub influenţa alcoolului, nu a fost drogat şi nu se face nicio diferenţă între el şi un inculpat care circulă fără permis, sub influenţa alcoolului sau a drogurilor”, se arată în Încheierea de ședință din data de 14 septembrie, obținută de GÂNDUL.

FLORIN ONACI VREA LA FACULTATE, DUPĂ CE A UCIS UN OM ȘI L-A SCHILODIT PE ALTUL

Avocata lui Florin Onaci a mai spus că acesta vrea să dea la facultate și că „trebuie să își continue viața”.

„Lăsarea lui în libertate nu prezintă pericol. În cazul în care va fi lăsat în libertate, inculpatul are de dat nişte examene, chiar dacă cineva a murit, el trebuie să îşi continue viaţa, nu se mai poate schimba nimic”, se arată în documentul citat.

Faptul că tânărul Florin Onaci vrea să meargă la facultate după ce a ucis o tânără fix de vârsta lui și a schilodit pe viață pe un alt băiat pare să fie argumentul care l-a convins pe judecător să îl elibereze din arest.

„Analizând măsura preventivă menţinută în cauză în raport de actele şi lucrările dosarului, dar şi cu dispoziţiile legale menţionate, evaluând împrejurările concrete ale cauzei, judecătorul de cameră preliminară apreciază că scopul urmărit prin luarea măsurii preventive poate fi realizat, în acest stadiu procesual, şi prin dispunerea unei măsuri mai uşoare, reţinându-se şi elementele ce caracterizează persoana inculpatului, în vârstă de 20 de ani, fără antecedente penale. Judecătorul de cameră preliminară consideră astfel că menţinerea măsurii arestării preventive nu mai este necesară(…), fiind suficientă în acest sens măsura preventivă prevăzută de art. 215 Cod procedură penală, respectiv controlul judiciar, impunându-se însă în continuare o restrângere a libertăţii de mişcare a inculpatului”, scrie judecătorul Marcel Axenta în motivarea deciziei de eliberare din arest.

CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ȘOFERIȚA DIN CARTIERUL ANDRONACHE

Marcela Leonte, femeia de 57 de ani care a ucis două tinere (una de 6 ani, alta de 20 de ani) în cartierul Andronache din Capitală pe data de 27 februarie 2021, se află în arest la domiciliu. Procesul bate pasul pe loc, după ce magistrații de la Judecătoria Sectorului 2 au restituit dosarul la Parchet pentru remedierea unor nereguli.

Articol preluat integral de pe gândul.info.