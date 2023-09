Ministerul de Interne propune majorarea punctului de amendă de la 145 la 165 de lei. Astfel, punctul de amendă – ce reprezintă 10% din valoarea salariului minim brut pe țară – se va raporta la salariul minim de anul aceasta și nu la cel de anul trecut, așa cum au stabilit guvernanții când au decis înghețarea punctului de amendă pentru anul 2023.

„Din punct de vedere al siguranței rutiere, recalcularea punctului de amendă la valoarea de azi a salariului minim brut pe economie – ceea ce înseamnă, spre exemplu, o creștere a acestuia de la 145 de lei la 165 de lei în contextul noului salariu minim aplicat de la începutul anului 2024”, a spus secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu.

Șoferii depistați băuți sau drogați la volan riscă să le fie confiscată mașină dacă sunt la a doua abatere sau provoacă accidente mortale

În plus, în anumite situații, polițiștii nu vor mai da avertismente, ci amenzi.

„Va face obiectul confiscării de autovehicule situația în care în mod repetat șoferul este depistat sub influența alcoolului și drogurilor sau în situația în care șoferul aflat sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Eliminarea posibilității aplicării avertismentului pentru contravenții cu o gravitate ridicată. Spre exemplu: azi la o constatare, din punct de vedere al conducătorului auto sub influența alcoolului se poate aplica avertisment și măsura complementară de suspendare a dreptului de conducere. Prin această măsură, obligatoriu va fi și sancțiunea cu amendă”, a mai spus secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu.

Chestorul general de poliție Bogdan Despescu a precizat că toate aceste măsuri vor fi incluse într-un proiect de ordonanță de urgență ce va fi lansat în dezbatere publică în perioada următoare.