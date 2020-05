Un șofer român de TIR a fost grav rănit și a ajuns în stare critică la spital, după un teribil accident produs ieri, 16 mai 2020, pe autostrada A2 din Germania, între orașele Hanovra și Bielefeld.

Potrivit presei din Germania, accidentul în care a fost implicat șoferul român de TIR s-a produs pe A2, între ieșirile Bad Eilsen și Veltheim, în jurul orei 14.00.

Inițial, un alt accident rutier s-a produs în zonă, motiv pentru care s-a creat un ambuteiaj.

Astfel, șoferul român de TIR a observat prea târziu un alt TIR care era oprit în coloană, în fața sa, și a intrat în plin în remorca acestuia.

În urma impactului deosebit de grav, cabina TIR-ului condus de român a fost distrusă în totalitate, iar bărbatul a rămas încarcerat.

Pompierii au lucrat zeci de minute pentru a-l scoate din cabina deformată, iar apoi l-au predat unui echipaj medical, notează westfalen-blatt.de.

Românul a fost transportat cu un elicopter, în stare critică, la un spital din zonă.

Teribilul accident a fost surprins de un alt șofer român, care trecea prin zonă.

„Acum cateva ore in Germania, la aproximativ 50 km distanta de Hanovra pe autostrada A2 a fost implicat intr un accident un TIR inmatriculat in Romania. Dupa ce am vazut acolo soferul nu se stie daca a supravietuit….Nu am putut vedea decat nr remorcii BV 81 APT”, a scris Bogdan Nadgob, într-o postare pe Facebook.