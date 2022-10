Un şofer a fost pus la punct de un tânăr poliţist, după ce a fost surprins când a aruncat un chiştoc pe stradă. Clipul video a devenit viral pe TikTok, fiind publicat chiar de şoferul amendat.

Şoferul, aflat la volanul unui Mercedes, şi-a rugat un prieten să filmeze momentul în care încearcă să îl intimideze pe tânărul poliţist şi să îl forţeze să noteze în procesul-verbal de constatare a contravenţiei lucruri care nu aveau legătură cu fapta.

Pe imaginile publicate pe TikTok de şofer sau de prietenul său se poate observa cum acesta este întrebat de poliţist dacă are de făcut menţiuni cu privire la faptă, respectiv fapta de a arunca un chiştoc pe stradă, dar şi cu privire la faptul că nu avea asupra sa documentele de identitate, iar acesta îi răspunde ironic: „Notaţi că nu v-a plăcut de faţa mea şi de aia mi-aţi dat amendă”.

Pentru aruncarea chiştocului pe stradă, dar şi pentru lipsa documentelor, şoferul a fost amendat cu 5.000 de lei, aşa cum reiese din clipul video devenit viral pe TikTok.

În ultimele 24 de ore, clipul a fost vizualizat de peste 400.000 de ori.

Revoltat de faptul că urma să plătească o amendă de 5000 de lei pentru un gest considerat de mulţi dintre şoferi drept unul banal, bărbatul aflat la volanul unui Mercedes îi reproşează tânărului poliţist că nu a aruncat ţigara pe jos, ci i-a scăpat când ţinea mâna pe geam.

Într-un final, şoferul a refuzat să semneze procesul-verbal, după ce poliţistul l-a pus la punct, astfel că nu va avea posibilitatea să conteste amenda în instanţă.

Concret, el va putea achita jumătate din valoarea amenzii, respectiv 2.500 de lei, în termen de 15 zile.

Într-un alt clip video postat pe acelaşi cont de TikTok se poate observa cum şoferul unui Mercedes se filmează în timp ce accelerează pe o stradă, aflată într-un oraş, de la 0 la 140 de km/h. Totuşi, nu se cunoaşte dacă şoferul este acelaşi din primul clip video sau un alt individ.