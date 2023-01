În dimineața de miercuri, la ora 03.03, polițiștii Secției 4 Leordina, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că un bărbat conduce sub influența băuturilor alcoolice.

Deplasați pe D.J. 187, polițiștii au identificat un autoturism care se deplasa spre comuna Repedea, moment în care s-a efectuat semnal regulamentar de oprire. Conducătorul autoturismului a refuzat să oprească, continuându-și deplasarea, fapt pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia aproximativ 4 km pe raza comunei Poienile de Sub Munte. În dreptul unui imobil conducătorul autoturismului a oprit și a fost identificat ca fiind un bărbat de 36 de ani din Poienile de Sub Munte.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, conducătorul autoturismului a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002 și s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Marţi, 10 ianuarie, la ora 16.00, polițiștii din Vișeu de Sus au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Pinilor din oraș.

La volan a fost identificat un bărbat de 50 de ani din Arad. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.15 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, unde bărbatul a refuzat să se supună recoltării mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauza, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice.

În seara de marţi, 10 ianuarie, la ora 21.30, în timp ce se aflau în executarea atribuțiilor de serviciu pe D.J. 186, în localitatea Bârsana, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au surprins un autovehicul care nu avea montată plăcuța cu numărul de înmatriculare în locul special destinat.

La volanul autoturismului în cauză a fost identificat un bărbat de 53 de ani din Bârsana. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul nu este înmatriculat.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Sighetu Marmației pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, pentru că avea un comportament deviant și agresiv, medicul de gardă a dispus internarea acestuia la Secția de Psihiatrie.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vechiul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.