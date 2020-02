Gabriel Zetea a fost reales preşedinte al organizaţiei judeţene a Partidului Social-Democrat, prin votul unanim al celor peste 700 de delegaţi sosiţi din toate comunităţile Maramureşului la Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PSD, care a avut loc în sala ATP Teach Center din Baia Mare.

Lucrările conferinţei de alegeri au început la ora 17.00, într-o sală arhiplină, dar şi în prezenţa reprezentanţilor diferitelor partide politice. După adoptarea ordinii de zi, alegerea Secretariatului Tehnic, a Comisiei judeţene de propuneri şi validare şi a Comisiei judeţene de numărare a voturilor, delegaţii au votat componenţa prezidiului, raportul de venituri şi cheltuieli, raportul privind numărul membrilor PSD din Maramureş, raportul de activitate al preşedintelui partidului, iar apoi s-a dat cuvântul invitaţilor.

Primul la microfon a fost invitat preşedintele PNŢCD Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, care a reconfirmat buna colaborare pe care a avut-o cu preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, în ultimii aproape patru ani, arătând că alianţa politică încheiată în anul 2016 este la fel de trainică şi în anul 2020. A urmat apoi preşedintele ALDE Maramureş, Cristian Anghel şi preşedintele UNPR Maramureş, Ioan Cheudean care, în mesajele transmise delegaţilor PSD prezenţi la conferinţă au subliniat bunele relaţii care au fost la nivel administrativ în cadrul Consiliului Judeţean.

Un discurs aparte a avut şi primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, preşedinte al Coaliţiei pentru Baia Mare, care a precizat că îi este dor de vremea în care era membru al Partidului Social Democrat, iar dacă ar avea şi azi această calitate, l-ar vota ca preşedinte pe Gabriel Zetea. „Văd în sală băimăreni, maramureşeni, români şi abia apoi văd membri ai Partidului Social-Democrat. Mi-e dor de PSD şi de ce am trăit în Organizaţia PSD Maramureş, dar am colaborat în tot acest timp cu acest partid, Gabriel Zetea fiind principalul meu partener în construcţia făcută pentru Baia Mare şi pentru Maramureş. Dacă aş fi membru al Partidului Social-Democrat, l-aş vota pe Gabriel Zetea în funcţia de preşedinte al PSD Maramureş, dar pentru că nu sunt, îl voi vota ca preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, la alegerile locale”, a conchis primarul de Baia Mare, Cătălin Cherecheş.

Au urmat, apoi, cuvintele de apreciere transmise de membrii PSD sosiţi la Conferinţa Judeţeană de Alegeri şi au vorbit, pe rând, fostul primar al municipiului Sighetu Marmaţiei şi fost preşedinte al PSD Maramureş, Eugenia Godja, preşedintele Filialei Judeţene a Asociaţiilor Comunelor din România, Emilian Pop, care este şi primar al comunei Săcălăşeni, prim-vicepreşedintele Asociaţiei Oraşelor din România, Gabriela Tulbure, primar al oraşului Seini. S-au mai înscris la cuvânt primarul oraşului Borşa, Ion Sorin Timiş, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoş Titea, consilierului judeţean Anton Rohian, deputatul Gheorghe Şimon, senatorul Liviu Marian Pop, preşedintele PSD Sighet, Sorin Vlaşin.

Un mesaj special a avut şi fostul ministru al Sănătăţii, ec. Sorina Pintea, actual manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, care a declarat că a venit la Conferinţa Judeţeană de Alegeri pentru a-l susţine pe Gabriel Zetea la preşedinţia PSD Maramureş, pentru că o reprezintă şi reprezintă omul politic de la care poţi să înveţi. „Îi mulţumesc preşedintelui Gabriel Zetea şi pentru încrederea pe care a avut-o în capacităţile mele când m-a propus ministru al Sănătăţii, le mulţumesc colegilor parlamentari care mi-au fost alături, dar în special doresc să mulţumesc tuturor membrilor PSD Maramureş care ne-au creditat cu votul lor la alegerile din 2016 şi ne-au ales să îi reprezentăm în diverse structuri locale sau centrale”, a declarat ec. Sorina Pintea.

Ultimul mesaj i-a aparţinut deputatului Călin Matei, care a arătat că îl va vota pe Gabriel Zetea pentru un nou mandat în fruntea PSD Maramureş „nu pentru că trebuie, ci pentru că merită”. După aproape trei ore de discursuri, cei 708 delegaţi prezenţi în sală din cei 785 convocaţi la Conferinţa Judeţeană au ales în unimitate preşedintele PSD Maramureş pentru următorul mandat, reconfirmându-l în fruntea partidului pe Gabriel Zetea.

Gabriel Zetea: „Îmi doresc să revăd PSD ca cel mai important partid politic al Maramureşului”

În mesajul său, liderul judeţean al PSD a ţinut să precizeze că este membru al Partidului Social-Democrat încă din anul 1999, iar în cei 21 de ani de politică a trecut prin toate funcţiile posibile, de la lipit afişe în Seini, până la preşedinte al PSD Maramureş. „Îi mulţumesc public tatălui meu că m-a determinat să aleg acest partid când mi-am exprimat dorinţa de a face politică şi mă bucur că am trecut prin toate funcţiile posibile. Am fost şi membru al TSD Maramureş şi consilier judeţean, şi secretar executiv al partidului, şi purtător de cuvânt, iar din anul 2013 sunt preşedintele filialei judeţene a PSD. Nu am râvnit şi nu râvnesc la această poziţie şi vă asigur că, indiferent de cine va fi în viitor preşedinte, voi munci cu la fel de multă determinare şi profesionalism. Decizia de a-mi depune candidatura pentru un nou mandat nu a fost una uşoară, însă în urma discuţiilor pe care le-am purtat cu mulţi dintre cei prezenţi în sală, în urma încurajărilor pe care le-am primit am decis să continui. Recunosc că au fost multe momente grele în viaţa mea, în special în viaţa mea privată, au fost clipe în care energia mi-a fost foarte scăzută chiar dacă am încercat să nu arăt acest lucru. Şi de aceea, îi mulţumesc soţiei mele, Oana, pentru sprijinul pe care mi l-a arătat în toţi aceşti ani, pentru că în spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie înţelegătoare şi iubitoare. Îmi doresc să revăd PSD ca cel mai important partid politic al Maramureşului şi vreau să îi facem pe cei de la Bucureşti să înţeleagă cât de important este judeţul nostru”, a subliniat preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea.

În discursul său, liderul judeţean al PSD a vorbit despre proiectul „Renaşterea Maramureşului”, prin care se doreşte implicarea masivă a autorităţilor locale pentru susţinerea şi încurajarea natalităţii, recompensând cuplurile care aleg să aibă copii cu o sumă substanţială de bani. Totodată, preşedintele Gabriel Zetea a propus ca un referendum pe această temă să fie organizat concomitent cu alegerile locale.

La finalul Conferinţei Judeţene de Alegeri au fost desemnaţi cei 29 de delegaţi care vor participa la Congresul Extraordinar al PSD de la sfârşitul lunii februarie.