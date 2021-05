La finalul lunii mai se decide soarta organizației județene USR Maramureș. Câștigătorii se știu deja, oricât v-ar plăcea vouă să credeți că membrii acestui partid sunt oamenii noi și curați pe care îi vreți în politică.

Derulăm caseta puțin. Așa, acum așezați-vă pe ceva confortabil, avem câte ceva de spus despre mizeriile băgate sub preș în USR Maramureș.

Președintele USR Maramureș, senatorul Dan Ivan, a ajuns în Parlament după ce a fugit să plângă în brațele tăticului Barna că oamenii sunt răi și nu-l mai vor pe listele de candidați.

Tăticul Barna, văzând chinul la care este supus sluga credincioasă de la Baia Mare, a modificat din pix ordinea stabilită de membrii care au condamnat incompetența liderului de carton. Și uite așa a ajuns Dan Ivan în Parlamentul României.

Conducătorii USR de la București închid ochii la măgăriile care se întâmplă în Baia Mare, așa că i-au dat mână liberă secretarei lui Dragu să execute opoziția firavă și să se asigure că nu scapă filialele de sub control.

Ultima măgărie săvârșită de oamenii noi din USR se prezintă în rândurile următoare. Înainte de a prezenta concluziile noastre, citiți niște cuvinte scrise de un membru USR Maramureș în ceva grup intern în care se șterg la fund cu speranțele electoratului: ”Pentru mulți dintre membrii mai vechi din USR Baia Mare și USR Maramureș ceea ce se întâmplă în filiala Baia Mare nu mai este nicio surpriză , fiind încă o confirmare a menținerii liniei politice care cu generozitate are în centrul ei Omul și nevoile lui . Și pentru cei mai noi veniți am să le spun și cine este Omul ! Nimeni altul decât dl.senator DAN IVAN ,președinte la USR Baia Mare , președinte la USR Maramureș și în general președinte la ce vrea el să fie . Avem mulți colegi noi în USR Maramureș , și în special USR Baia Mare , oameni veniți cu avânt și cu mare dorință de a se implica politic , de a participa la alegerile ce vor urma și nu știu cum să interpretez asta , de bine sau de rău pentru sus-menționatul . A fost presedinte de când s-a înffințat USR-ul în Baia Mare și înainte de a fi ales ca senator a reușit în 4 ani să adune vreo 130 de membri iar acum doar în ultimele 2 BL-uri am reușit să atragem vreo 50 de membri noi și să transferăm încă 40 . Ce concluzie să tragi ? Că a fost un președinte slab anterior și acum cu know-how-ul din capitală reușește să performeze sau ceea ce se întâmplă acum nu este în regulă ?

Și că tot ce se face acum este o luptă pentru ciolan în care singurul scop este controlul total al filialei Baia Mare și a județului pentru un viitor mandat de parlamentar ?

În încheiere , fiul meu , student la Medicină în anul 6 , membru USR Cluj din 2019 și-a făcut cerere de transfer la Baia Mare în luna Martie și n-a fost primit , probabil nu mai corespunde noului profil de membru impus de DAN IVAN .”

Nu am schimbat niciun cuvânt din postarea care a sosit pe adresa redacției în urmă cu câteva minute.

Înainte de alegerile interne, omul Dan Ivan a transferat, cu ajutorul dat de o slugă mai mică în însemnătate, dar la fel de credincioasă, la USR Baia Mare vreo 40 de membri care au domiciliul în alte localități din Maramureș. Transferurile au fost aprobate și de vicepreședintele USR Baia Mare, Andrei Nagy. Am primit și lista cu numele celor transferați, pentru binele partidului, din comune la oraș. Din păcate, nu o putem publica.

Suntem siguri că, undeva sus, nea Nicu zâmbește fericit și se umflă în pene, văzând cât de parșivă a ajuns politica până și în rândul oamenilor noi.

Tinerii deștepți și frumoși au loc în partidul lui Ivan dacă știu să bage capul în pământ atunci când e cazul. În USR nu a fost niciodată loc de meritocrație, lucrurile de acolo s-au desfășurat exact ca în interiorul vechilor partide. Șeful de partid decide, iar slugile acționează.

Vine 2024, dragi băimăreni. Noi sperăm că nu uitați mizeriile făcute de gașca USR și veți avea grijă să-i pedepsiți la vot. Nu e absolut nicio diferență între partidul lui Ivan și celelalte partide de care v-ați plâns atâția ani!

Ioachim Nicolae