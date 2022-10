După un sezon de vis, în care Patric a evoluat excepțional, reușind să adune şase medalii de aur și două de argint în cadrul circuitelor mondiale de skateboarding pentru categoria sub 19 ani, și anume World Rookie Tour și Best Foot Forward, The Flying Boy încheie sezonul competițional 2022 pe locul 1. Un rezultat fabulos și fără precedent în skateboardingul românesc! Acest rezultat vine după foarte multă muncă și dedicare: 4-6 ore de antrenament pe zi – în fiecare zi, multă recuperare fizică, motivare maximă și multe, multe sacrificii. Deși lipsește foarte mult de la școală, datorită competițiilor, cantonamentelor și așa mai departe, Patric reușește să se descurce foarte bine și în acest sector, el fiind bursier la Şcoala Gimnazială “Victor Babeș” din Baia Mare, el fiind în clasa a VIII-a G.

De precizat Patric Iluț este campion mondial la skateboarding, categoria sub 15 ani, atletul reușind să încheie sezonul 2022 pe prima poziție în cadrul singurului circuit mondial oficial de skateboarding, World Rookie Tour, cu un scor de 80.00 puncte (la aproape 10 puncte de următorul clasat – o diferența enormă).

Această poziție îl califică automat la Jocurile Olimpice de Tineret de la Maribor din 2023 (din păcate nu există, încă, în România o Federație de Skateboarding. Este în lucru, dar nu se va finaliza nimic până la anul viitor) .

Pentru Patric nu urmează nicio pauză odată cu încheierea sezonului competițional de skateboard, el începând deja antrenamentele oficiale pentru sezonul de snowboarding, unde participă la trei discipline ( slopestyle, big air și snowboardcross) în circuitele internaționale destinate tinerilor rideri.