Bogdan Gavra, unul dintre consilierii locali din Baia Mare, a afirmat faptul că, până la ora actuală nu se știe despre datele exacte ale unui buget transparent, care să fie publicat pe site-ul municipiului Baia Mare, pentru ca băimărenii să vadă pe ce li se cheltuiesc banii.

,,La ora actuală, situația bugetului este în felul următor: Eu, împreună cu alți consilieri, am cerut transparență totală și am solicitat ca tot ceea ce înseamnă buget, cu anexele aferente, să fie publicate pe site-ul municipiului, astfel ca toți băimărenii să poată avea acces la aceste informații și să știe pe ce li se cheltuiesc banii anul acesta. Din păcate, până la această dată nu avem datele unui buget transparent, iar ieri am fost convocați la o discuție pe buget, dar care nu a mai avut loc. Nu a fost nicio dezbatere pe buget, pentru că nu ni s-a pus la dispoziție o listă de investiții care cuprinde tot ce este posibil. O bugetare nesemnificativă, o lucrare de investiții, având un buget de 1000 de lei, mie unul mi se pare nerealist. Din punctul meu de vedere, voi vota bugetul, atâta timp cât va exista transparență și va exista un buget bine articulat, bine completat, pentru a-l putea vedea toți băimărenii și nu voi vota un buget pe înțelegeri de culise. În anul 2020 a fost votat ,,proiectul Tabletelor”, care să-i poată ajuta pe elevi la orele online, iar nici până la această dată, aceste tablete nu au fost aduse. Nici nu știu dacă a fost finalizată etapa de achiziție. Din păcate, nu ni se pun la dispoziție informațiile necesare pentru a putea face o analiză pertinentă, iar asta cerem, eu și alți consilieri, să ni se pună la dispoziție aceste informații, pentru a le putea comunica băimărenilor, tot ce se întâmplă. Dar din păcate nu ni se pun la dispoziție aceste informații”, spune consilierul local PMP Bogdanel Gavra.