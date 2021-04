ACS Recea, echipa condusă de tehnicianul Florin Fabian, a încheiat ultima partidă disputată din sezonul regular de Liga a II-a cu rezultatul de egalitate (0-0), ultimul meci al maramureșenilor fiind disputat cu Ripensia Timișoara, iar după această partidă echipa lui Cosmin Petruescu s-a clasat pe poziția cinsprezece în campionat, sub echipa maramureșeanî. În cealaltă parte, Minaur Baia Mare câștigă la Oradea cu Luceafărul, iar Progresul Șomcuta Mare remizează cu echipa care se află sub poziția sa, CSM Satu Mare.

Ripensia: Dobre – A. Macrițchii, Rogac, Lalic (79 Fridrich), Gladun – Coulibaly, T. Călin (cpt.) – Al. Popovici (46 Tudorache), M. Ene (88 Al. Neagu), Piftor (60 V. Macrișchii) – Sokovic (88 Pădurariu). Rezerve neutilizate: Mikloș – Sturzu, Stoi. Antrenor: Cosmin Petruescu.

ACSF Recea: 39.Răilean – 20.B. Mendoza, 5.Oiță, 4.Burdeț, 7.R. Ispas – 14.Micaș (cpt.), 6.Akhmatov – 11.Măries (63 Brata), 25.Fică, 17.Văsălie (79 Bura) – 9.M. Coman (89 Batin). Rezerve neutilizate: Bota – Jucan, Potcoavă, Chinde, Szecui, Balha. Antrenor: Florin Fabian.

Înaintea partidei cu ACS Recea, timișorenii au întâmpinat probleme în cadrul lotului, unul dintre jucătorii titulari, Ion Vasluian, s-a accidentat, iar antrenorul gazdelor a fost nevoit să refacă foaia de joc. Ocaziile ambelor echipe nu au putut produce victoria, iar rezultatul a fost de partea maramureșenilor.

Spre deosebire de play-out, play-offul se va juca tur-retur, iar în grupa de play-out ultimele două clasate (6 și 7) vor retrograda în Liga a III-a, în timp ce a cincea clasat? va juca un meci de baraj pentru men?inerea în aceast? lig?.

Programul echipei ACS COMUNA RECEA în play-out:

3 aprilie = Recea – Pandurii Tg. Jiu

10 aprilie = Ripensia Timișoara – Recea

14 aprilie = Recea – Metaloglobus București

17 aprilie = Farul Constan?a – Recea

24 aprilie = Recea

30 aprilie = Recea – CSM Slatina

8 mai =

Clasamentul echipelor din play-out:

1. Farul Constanța 32 puncte

2. Metaloglobus 30 puncte

3. „U” Cluj 29 puncte

4. Comuna Recea 23 puncte

5. Ripensia 22 puncte

6. CSM Slatina 15 puncte

7. Pandurii Tg. Jiu 13 puncte

De cealaltă parte, echipa lui Vasile Miriuță are șanse mari de a fura locul liderului clasamentului, echipei SCM Zalău, care are probleme în cadrul echipei, din cauza demisiei antrenorului principal, Marius Pașca. În etapa precedentă, Minaur a învins la Oradea și s-a apropiat de lider cu un punct, datorită înfrângerii suferite de SCM Zalău, la scorul de 3-0, cu ocupanta locului șase al seriei a zecea din Liga a III-a, CSC Sânmartin. În următoarea etapă, Minaur va da piept cu liderul clasamentului și are șanse mari de ai fura locul, partida disputându-se sâmbătă, 3 aprilie, la Baia Mare.

Nou promovata, Progresul Șomcuta Mare, ocupă locul 8 în această serie și a obținut până în momentul de față 15 puncte, acumulate în cele 13 partide disputate. În următoarea etapă, Progresul Șomcuta Mare va juca în deplasare cu CSC Sânmartin, sâmbtătă, 3 aprilie, de la ora 17:00.

SCM Zalău – 27p (31-16) – 13

CS Minaur – 26p (30-17) – 13

CAO Oradea – 24p (22-16) – 13

Gloria Bistrița – 21p (22-24) – 13

Someșul Dej – 18p (22-22) – 13

CSC Sânmartin – 17p (21-19) – 13

Șimleu Silvaniei – 16p (17-26) – 13

Progresul Șomcuta – 15p (22-26) – 13

CSM Satu Mare – 12p (18-25) – 13

Luc. Oradea – 5p (13-27) – 13