Programul de proteste al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România continuă cu o nouă acțiune: pichetarea unităților sanitare, ce se va desfășura joi, 29 februarie.

În acest sens Sindicatul Solidaritatea Sanitară Baia Mare va desfăşura un protest in holul mare al Spitalului Judeţean de Urgenta “Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare in intervalul orar 12:00 – 12:30.

Protestul se va derula în timpul pauzei de masă, fără întreruperea activității unității. Acest protest este un alt semnal de avertizare a guvernanților: „o repetiție” pentru grevă, care indică apropierea momentului declanșării grevei generale.

Angajaţii Spitalului Judeţean Baia Mare la fel ca toți angajații din unitățile sanitare publice care participă la aceste forme de protest susțin revendicările Federației ”Solidaritatea Sanitară” (https://greva-in-sanatate.ro/), care au drept referință de bază respectarea dreptului la indexarea veniturilor salariale cu inflația, continuă cu solicitarea unei creșteri a veniturilor salariale reale (a puterii de cumpărare a acestora) și cu necesitatea unei distribuții echitabile a creșterilor salariale, care să includă creșterea proporțională a recompensei salariale pentru asumarea unor riscuri prin lucrul în condiții de muncă deosebit de periculoase, vătămătoare, grele, deosebite etc., pentru sacrificiul personal și al vieții de familie pe care-l fac angajații lucrând în ture și în zilele libere/de sărbători legale.

Reiterăm că acțiunile de protest organizate de Federația ”Solidaritatea Sanitară” în ultima lună au fost determinate de oferta insuficientă a guvernului, făcută la întâlnirea comună cu cele două federații reprezentative din Sănătate din 25 ian. 2024, respectiv o creștere a anvelopei salariilor de bază cu 20% pentru anul 2024, ce are drept corespondent o creștere a veniturilor salariale cu cca. 13,5%. Federația ”Solidaritatea Sanitară” a demonstrat în toată această perioadă că oferta guvernului presupune de fapt o creștere medie a veniturilor angajaților care nu acoperă nivelul inflației nici măcar din ultimii 2 ani (23,59%), această politică de salarizare continuând și în anul 2024 scăderea puterii de cumpărare a profesioniștilor din sănătate. De asemenea, protestele sunt motivate și de refuzul guvernanților de a onora angajamentele asumate față de reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” în anul anterior, cel mai important fiind adoptarea unei noi legi a salarizării, în forma negociată cu partenerii sociali.

Federația „Solidaritatea Sanitară” invită public toți angajații din sănătate și toate organizațiile care reprezintă interesele acestora, care susțin aceste solicitări, să se alăture acțiunilor de protest din cadrul programului anunțat, se arată în comunicatul transmis de Sindicatul Solidaritatea Sanitară Baia Mare.