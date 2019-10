În data de 23 octombrie 2019, în găzduirea Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București, s-a desfășurat Simpozionul „Geoștiințele în secolul XXI”, dedicat aniversării a 80 de ani de viață a profesorului Emil Constantinescu. La reușita evenimentului au colaborat mai multe instituții: Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Institutul de Cercetări al Universității din București, Societatea Geologică a României, Institutul Geologic al României, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și Școala Doctorală de Geologie.

Deschiderea festivă a evenimentului a avut loc în amfiteatrul Ludovic Mrazec, cu alocuțiuni din partea reprezentanților Academiei Române – Secția de Științe Geonomice, Universității din București, Facultății de Geologie și Geofizică și Departamentului de Mineralogie, unde și-a desfășurat activitatea profesorul Emil Constantinescu, Facultății de Geografie, Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universității „Al. Ioan Cuza” Iași, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar și Institutului Geologic al României. Vorbitorii au subliniat importanța tematicii aleasă pentru acest simpozion, au elogiat activitatea didactică și științifică a profesorului Emil Constantinescu și i-au adresat felicitări și diplome. A urmat o Sesiune de prezentări în plen, susținute de specialiști din cadrul Academiei Române și a Universității din București.

După pauza de prânz, lucrările Simpozionului au continuat cu susțineri de prezentări pe șapte sesiuni științifice:

Mineralogie, Cristalografie, Resurse minerale,

Petrologie, Vulcanism, Tectonică,

Paleontologie, Sedimentologie, Resurse energetice,

Geofizică, Geologie ambientală,

Patrimoniu geologic, Geoconservare, Geoarheologie,

Sesiunea Școlii Doctorale de Geologie, și

Sesiunea de postere.

La Simpozion au fost înscrise în total 55 de lucrări, realizate de specialiști de la diferite instituții din țară și străinătate: Academia Română, Universitatea din București – Facultatea de Geologie și Geofizică, Departamentul de Mineralogie, Departamentul de Geofizică, Facultatea de Fizică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, Institutul Geologic al României, Institutul Național pentru Fizica Pământului, Academia Română a Oamenilor de Știință, SC Prospecțiuni SA, University of Arizona, Institutul de Sudii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Național de Istorie a României, Institutul de Geodinamică „Sabba Ștefănescu” a Academiei Române, Naturhistorisches Museum Wien, Joint Institute for Nuclear Research – Russian Federation, Cairo University, Hunt Oil Company of Romania, University of Leeds UK, University of Leicester UK, Ecole Normale Superiore de Lyon, University of Texas at Austin, De Beers Canada Inc., Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences – Debrecen, Geodetic and Geophysical Institute – Sopron, Ibn Zohr University – Morocco, Delf University of Technology – Netherlands, Repsol Exploration – Spain, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, The German Federal Institute of Hydrology, Southwest Petroleum University – China și Universite Lyon.

Abstractele extinse ale lucrărilor prezentate au fost publicate, în limba engleză, într-un volum special dedicat Simpozionului, intitulat „Geosciences in the 21-st Century”, într-o calitate grafică de excepție, prin grija Institului GeoEcoMar.

Muzeul de Mineralogie a fost reprezentat la această prestigioasă manifestare de către dl. director conf. univ. dr. ing. Ioan Denuț, care a prezentat, în cadrul Sesiunii Patrimoniu geologic, Geoconservare, Geoarheologie, o lucrare, realizată împreună cu muzeografii Alexandra Sîngeorzan și Ioan Bereș, intitulată „Muzeul de Mineralogie la 30 de ani de la deschiderea expoziției permanente”. Lucrarea a fost apreciată de auditoriu, fiind remarcate multitudinea de activități în care a fost implicată instituția de-alungul timpului, dar și modul de sintetizare și reprezentare grafică a datelor. De asemenea, au mai fost prezenți la Simpozion membrii Sucursalei Baia Mare a Societății Geologice a României, Oscar Edelstein și Marinel Kovacs, care a prezentat lucrarea intitulată „Vulcanismul miocen din Munții Gutâi – stadiul actual”.

Manifestările din cadrul Simpozionul sau încheiat cu vizitarea Expoziției Comori și mărturii ale prețuirii – Minerale. Artefacte de metale prețioase și petre semiprețioase, găzduită de Muzeul Național de Geologie din București.

La mulți ani profesorului Emil Constantinescu!