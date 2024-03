Marți, 19 martie 2024, Simona Halep (32 de ani) a revenit în circuitul mondial după o pauză de un an și jumătate. Campioana noastră a pierdut în primul tur de la Miami Open în fața Paulei Badosa cu scorul de 6-1, 4-6, 3-6. După această partidă, Simona a făcut o declarație surprinzătoare, în care a subliniat că vârsta nu o mai ajută prea mult.

După ce suspendarea de patru ani pe care o primise inițial i-a fost redusă de cei de la TAS, Simona Halep a revenit pe teren după o pauză de 18 luni. În ciuda faptului că a pierdut încă din primul tur la Miami Open, românca a arătat o dispoziție excelentă de joc.

„Nu am un plan. Vreau să joc cât mai mult posibil pentru a-mi recăpăta ritmul. Sunt bătrână. Nu mai sunt atât de tânără şi trebuie să gestionez foarte bine revenirea. Nu vreau să mă accidentez. Majoritatea oamenilor mi-au spus să fiu îngrijorată pentru că 18 luni înseamnă mult şi trebuie să o iau încet. Aşa că trebuie să vorbesc cu Carlos şi vom decide împreună, cu siguranţă.”, a declarat Simona Halep pentru WTA Insider.

Simona Halep a anunțat că în primul rând vrea să-și găsească un nou antrenor. Cel mai probabil acesta va fi se pare Carlos Martinez, cel care a antrenat-o pe Svetlana Kuzențova, care este prietenă bună cu Simona.

„Sincer, nu am o idee foarte clară despre ce nu am făcut bine astăzi (n.r. marţi) şi ce am greşit. Ştiu că am ratat câteva mingi pe care în mod normal nu ar fi trebuit să le ratez. Dar, sincer, simt că am jucat un tenis bun. Aşa că, în primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă ghideze puţin. Aştept să mă antrenez cu Carlos Martinez.

Am stabilit o perioadă de probă. El a lucrat cu Svetlana [Kuzneţova], prietena mea şi jucătoarea mea de tenis preferată. Îi admir munca. Aşa că, sper să ne înţelegem foarte bine şi vom obţine rezultate bune. Dar, în primul rând, trebuie să vorbesc cu el şi el trebuie să mă vadă pentru a-mi spune unde sunt, pentru că, singură, este dificil să îţi stabileşti nivelul.”, a spus Simona Halep.