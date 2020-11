Simona Halep a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 acum mai bine de două săptămâni. Sportiva a prezentat simptome ușoare, caracteristice virusului, iar în toată această perioadă, Halep i-a asigurat constant pe fani că se simte bine și se recuperează treptat.

Prin intermediul rețelelor de socializare, a făcut astăzi marele anunț că este sănătoasă și în afara oricărui pericol, ținând să le mulțumească în mod special, cadrelor medicale care s-au ocupat de ea în această perioadă.

„Mulțumesc echipei de la Matei Bals pentru întreg suportul depus în această perioadă.

Thanks to the Matei Bals’ team for your superb support during this time.” este mesajul transmis de sportivă.