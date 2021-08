Simona Halep s-a impus în două seturi, 6-4, 7-6 în fața uneia dintre cele mai în formă jucătoare, Camila Giorgi (36 WTA), recentă câștigătoare a turneului de la Montreal.

Jucătoarea noastră a demonstrat un joc solid la revenirea pe teren după ce jucase un singur meci la Cincinnati unde s-a impus în fața polonezei Magda Linette, dar apoi s-a retras. Aflată acum pe locul 13 în lume, Halep a forțat exact când trebuia în primul set, când a reușit primul break al confruntării și apoi a servit excepțional pentru 6-4.

Giorgi a încercat același lucru în setul al doilea, după ce Halep reușise un break a ratat apoi două mingi de meci . A fost o luptă echilibrată, decisă la tiebreak, dar Simona și-a păstrat încrederea și a câștigat fără probleme.

„Sunt mulțumită de victorie, este una importantă, ea a jucat foarte bine, câștigase în Canada, dar mă bucur că am ajuns în turul următor. Am făcut ajustări la serviciu, am lucrat mult, am mai multă încredere când dau în forță. Rochia galbenă seamănă cu steagul nostru, are culori ale drapelului”, a declarat Simona Halep după meci, în dialogul cu Mats Wilander.

Calificarea în turul al doilea este recompensată cu un premiu de 115.000 de dolari şi cu 70 de puncte WTA. Jucătoarele care sunt eliminate în primul tur primesc câte 75.000 de dolari şi zece puncte fiecare.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la US Open a fost calificarea în semifinale, în 2015.

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe Kristina Kuchova (locul 111WTA), cea care a eliminat-o pe americanca Ann Li în primul tur, scor 7-5, 6-1. Jucătoarea din Slovacia este un lucky loser venit din calificări.