Jurnalistul de investigații Silviu Mănăstire, moderator al emisiunii Dosar de Politician, de la postul B1 TV, a comentat într-un mesaj pe pagina personală de Facebook mărturiile Claudiei Postelnicescu după ședința USR.

„Barna a condus personal plutonul de execuție a vocilor libere din USR. Înconjurat de liderii partidului dar și de “personaje cu ceafa lata” pe modelul Dragnea.

O mărturie interesantă a Claudiei Postelnicescu din ședinta de execuții arată un USR transformat in aceeași clasica mizerie politica: unde șeful și acoliții taie și spânzura iar ceilalți le cânta in struna din interese și pentru avantaje/ funcții/ bani/ viitoare sinecuri când vor intra la guvernare

“De cine să vă feriți, să nu votați, să nu endorsați, să nu validați vreodată, cât timp există acest partid:

1) Elek Levente – la 5 minute după începerea audierilor a sărit ca ars când am cerut precizări juridice, pe motiv că vorbesc eu mai mult decât ei și – culmea! – îmi permit să pun întrebări. Misoginismul extrem al acestui micuț complexat eu l-am remarcat de mult. Este un om de o meschinărie și perfidie care efectiv te lasă mut. Feriți-vă de el ca de dracul.

2) Radu Mihail – un om care minte și denaturează senin, foarte nesigur pe el, dar în același timp se plasează ca și cum ar fi epicentrul universului. Un infatuat și un misogin. Slab pregătit, agresiv, zeci de întrebări confuze, doar să se audă vorbind și să pară competent.

3) Liviu Mălureanu – ca și Fergusonul este o specie umană asemănătoare bichonului maltez. Latră mult și repede, îi mai aruncă cineva o banană, sare să o mănânce, mai molfăie puțin, apoi vine iar la gard să latre cu ce i-a mai scris cineva pe whatsapp. Activistul de partid PCR, om fără conștiință de sine. Periculos. Aveți grijă cu el.

4) Moșteanu – cocalar epic. Mult mai prostuț decât îl evaluasem eu. O dezamăgire, serios. Un machist mic și lamentabil.

5) Drulă – periculos. Acționează la comadă. Un tupeu enorm. Vorbește cu aplomb maxim despre lucruri pe care nu le stăpânește. În filmul ăsta el e soldatul șef de pluton care dă comanda uciderii. Fără să clipească, așa are ordin. Zero empatie. O mimează doar atunci când e necesar, de impresie artistică.

Mulțumesc Teodorei Stoian că mi-a oferit scaunul ei, în mijlocul atâtor bărbați fatali și lideri emergenți.

6) Cristina Prună – a încercat să mențină discuția on point și cât mai profi. A crescut în ochii mei. O bilă albă.

7) Allen – o abordare corectă, pe rule of law, cultură organizațională, statut. Din păcate, n-a avut cu cine.

8) Alin Moș – el chiar crede sincer în ce face, soldat disciplinat. Dacă aș crede la fel de mult în viața fără nuanțe ne-am înțelege pe undeva.

9) Stelian Ion- care a zis că a fost/încă mai e la un pas să își dea demisia. Părea sincer epuizat de toată mizeria.

10) Benga – cam bengos, dar a spus ceva important: ”dacă s-ar fi înregistrat ședința cu mine, praf se făcea USR-ul”; doar pe aspectele de imbalansare a puterii și machism nevrotic agresiv.

11) Barna – a încercat să fie mediator, a făcut tot ce a putut din poziția pe care o are, însă i s-a spus că trebuie să dea exemple, trebuie să livreze țapi ispășitori și trebuie să dea acest semnal. A executat. S-a văzut că i s-a băgat în cap că așa e bine, el repetă niște mantre și truisme deseori.

12) Silvia Dinică – cea mai mare tristețe, zero opinii, zero curaj, zero coloană vertebrală, zero solidaritate feminină.

13) Bulai – o mimoză masculină care a pretins că îl hărțuiesc, dar nu a putut dovedi nicicum, e el așa mai sensibil și cade de pe bicicletă când îmi aude numele. E adevărat că în timp ce eram audiați el zapa liniștit pe facebook, adică părea foarte afectat de pretinsa hărțuire. Un actor.

14) Mihai Goțiu – care nu a avut absolut nimic de spus în speța mea, măcar ceva pe libertatea de expresie, că e fost jurnalist”, a scris Silviu Mănăstire pe pagina sa de facebook.

