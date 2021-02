Sighetenii vor beneficia de internet gratuit pe toata raza municipiului. Printr-un proiect intitulat WiFi4Eu, cetățenii, dar și oaspeții care vor ajunge prin Sighetu Marmației vor avea acces la conectare gratuită la internet în spații publice.

Despre implementarea proiectului și beneficiile acestuia vorbește Vasile Moldovan, edilul municipiului, care a publicat de curând un mesaj pe pagina sa de Facebook, referitor la acest subiect.

„La data de 26.09.2019, Primaria Sighetu Marmației a semnat contractul privind implementarea în municipiu a proiectului WiFi4Eu, finanțat din fonduri europene, termenul de implementare fiind de 18 luni.

Având în vedere faptul că nu s-a demarat implementarea acestui proiect, am solicitat comisiei de implementare a proiectului prelungirea termenului pentru a demara, implementa si exploata reteaua WiFi4EU, ce presupune acces gratuit la internet in spatii publice. Solicitarea a fost admisa, termenul de implementare prelungindu-se cu 6 luni.

Prin programul WiFi4EU vom aduce conectivitatea mai aproape de concetatenii nostri si cei care ne viziteaza orasul, permitandu-ne tuturor sa beneficiem de oportunitatile oferite de digitalizare.

Pentru implementarea proiectului ni se ofera bonuri in valoare de 15.000 de euro, urmand sa instituim zece puncte de acces Wi-Fi in spatii publice, ce urmeaza a fi identificate in perioada urmatoare. Costurile de intretinere a retelei urmeaza a fi suportate din bugetul local.”