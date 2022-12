Noi am fi uitat peste noapte toate actele de slugărnicie românească derulate în ultimii 33 de ani, dar nu ne-ar mai fi interesat nici halul fără de hal în care am ajuns. Bucuroși peste poate, am fi continuat să trăim ca oile ce se mulțumesc cu un petec de pășune primăvăratec, deși ciobanii le mulg de trei ori pe zi.