Așadar, în urma scrisorii pe care un grup de nemulțumiți din PSD Maramureș au trimis-o conducerii centrale, peste câteva zile va veni în Baia Mare o parte din conducerea centrală, în frunte cu președintele Marcel Ciolacu.

Situația filialei maramureșene e destul de complicată după ce social-democrații au pierdut șefia Consiliului Județean, o parte din primăriile pe care le aveau înainte de alegerile din septembrie, dar și ponderea consilierilor în primăriile municipiilor și în CJ. La alegerile parlamentare s-a mai recuperat din terenul pierdut în fața PNL, ambele formațiunii reușind un rezultat de egalitate, cu același număr de aleși.

Tensiunea din filială a crescut în timpul desemnării candidaților la parlamentare, deținătorii mandatelor precedente nefiind dispuși să cedeze locul altor pretendenți. Se știe, din vechea echipă nu a rămas decât deputatul Gheorghe Șimon, chiar dacă conducerea organizației nu l-a ales, el fiind beneficiarul susținerii venite de la Centru. N-au prins locuri eligibile Liviu Marian Pop și Călin Matei, că Sorin Bota și-a luat tălpășița din partid cu câteva luni înainte.

Era de așteptat ca scandalul să izbucnească după alegeri pentru că atât Pop cât și Matei sunt oameni vechi în PSD, au influență, sunt susținuți de câțiva primari din „arealul” lor, cu care au colaborat mai aproape de-a lungul anilor. Chiar dacă Pop și-a anunțat demisia iar Matei a lăsat de înțeles că se retrage pentru o vreme, e clar că manevrele acestea au fost făcute în așteptarea unor vremuri mai bune. Mai concret, speranțele lor se leagă de o eventuală schimbare la nivelul conducerii centrale, a președintelui Ciolacu în primul rând, cu care fiecare a intrat în conflict.

Se pune întrebarea de ce scrisoarea „celor 22” se axează doar pe identificarea principalului vinovat de actuala situație și pe pedepsirea acestuia? Normal, vinovatul de serviciu nu putea fi decât Gabriel Zetea, președintele organizației, cel care a pierdut șefia CJ, dar se reabilitat cu un mandat de deputat adus de Moș Nicolae. Din scrisoare rezultă clar că schimbarea lui Zetea din funcție ar liniști apele în filială, toată lumea ar fi mulțumită cum se spune.

Dar oare ar fi corect să plătească un singur om, atâta vreme cât principalii lui acuzatori sunt, poate, de o sută de ori mai vinovați? Se spune în scrisoare că în Baia Mare, practic, PSD nu mai este reprezentat în Consiliul Local, datorită intrării în Coaliția pentru Maramureș și a faptului că i s-a acceptat primarului Cătălin Cherecheș să întocmească lista consilierilor.

De ce s-a ajuns aici? Pentru că PSD a dispărut demult din Baia Mare, ultima prezență a fost semnalată pe vremea când organizația era condusă de Mircea Dolha. Atunci reprezenta cu adevărat ceva, era pe locul doi, avea consilieri, candidat la primărie, viceprimar, organizații în toate cartierele, sediu cu activitate demnă de consemnat. Au trecut aproape 15 ani, suficienți ca urmele acelei perioade să fie șterse din teren și din memoria simpatizanților social-democrați.

Nu intrăm în amănunte, dar nu putem să nu spunem că în ultima perioadă PSD Baia Mare a fost condusă de Călin Matei. Să îl acuzi pe Zetea că a încercat să găsească o modalitate de a salva ce se mai putea, în vreme ce tu n-ai făcut absolut nimic în propria ogradă, cred că e prea mult. Și, dacă vreți, înțelegerea dintre Zetea și Cherecheș a făcut ca Baia Mare și Sighetu Marmației să nu cadă în mâinile liberalilor. Sigur, Cherecheș câștiga și singur alegerile, dar tot așa de sigur e că după aceea ar fi fost obligat să treacă în tabăra liberală. Și atunci dezastrul era desăvârșit. Așa, există perspectiva îmbunătățirii substanțiale a situației la acest capitol.

În scrisoare se dă ca exemplu cazul Baia Sprie, unde, premieră istorică, PSD nu mai are niciun consilier. E adevărat, dar să nu uităm că de 30 de ani aici nu s-a reușit câștigarea primăriei, chiar dacă majoritatea populației are înclinații „de stânga”. De la an la an social-democrații au cam dispărut din peisaj, conduși fiind de aceeași oameni care și-au demonstrat limitele cu vârf și îndesat. Acum, lista candidaților a fost identică cu cea propusă la alegerile din 2016 (!!!), dar figura n-a ținut. S-a mers sub sigla Coaliției, dar între conducerea organizației locale și candidatul Dorin Pașca n-a exista nicio colaborare, dimpotrivă, conflictele din trecut s-au acutizat și, în loc să se sprijine reciproc, mai mult s-au dușmănit. Decontul înfrângerii trebuie trecut în dreptul conducerii locale, nu imputat lui Zetea.

Se vorbește și despre eșecul de la Vișeu de Sus, uitând să se spună că acolo, primarul în funcție, a dezertat la liberali cu câteva luni înainte de alegeri. Putea Zetea să-l oprească pe Vărzaru să nu plece? Nici vorbă. Fostul și actualul primar e dator vândut PSD-ului, care l-a făcut consilier județean și primar în două mandate. Dar, aspirațiile economice ale lui Vărzaru nu puteau fi asigurate doar de promisiunile lui Zetea, aveau nevoie de girul celor mari de la Centru. Numai că aceștia n-au catadicsit să intervină, chiar dacă exista și o caricatură de ministru social-liberal din Vișeu, înfiptă în fruntea Economiei. Probabil că liberalii au fost de acord cu pretențiile, Vărzaru a plecat cu toată organizația după el și primăria s-a pierdut fără probleme că, vorba aia „Vărzaru plătește”.

Și celelalte acuzații din epistola nemulțumiților pot fi ușor demolate, dar nu mai insistăm, preferând să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă s-ar reuși schimbarea lui Zetea. În primul rând reclamanții ar trebui să rezolve problema înlocuitorului, atâta vreme cât nu prea au cu cine. La ora actuală în PSD singurul care ar putea emite pretenții justificate ar fi Vasile Moldovan, fost prefect, actual primar la Sighetu Marmației. Asta și pentru că nu a activat și nu face parte din găștile mai vechi sau mai noi din partid, interesate doar de binele lor, nicidecum de al partidului.

PS: Celor care îmi reproșează sau chiar mă acuză că îl apăr pe Gabriel Zetea, le spun că în cei patru ani de mandat în fruntea CJ, m-am întâlnit o singură dată cu el, spre final, absolut din întâmplare pe terasa unui local central. Așa că îi pot asigura pe curioși că nu mă leagă absolut nimic de Zetea, ca atare, orice scriu nu este influențat de nimic, fiind strict părerea mea legată de subiect.