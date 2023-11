O întâlnire deosebită va avea loc în 19 noiembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Municipal din Baia Mare, în cadrul spectacolului muzical “Și-astă noapte, n-o fost noapte”.

Evenimentul prilejuiește întâlnirea emoționantă cu artista Sonia Codorean, la aniversarea a 47 ani de activitate artistică pe scena băimăreană. Invitaţi sunt Diana Topan, Teodora Stupar și Andrei Petruș.

Propunerea artistei este acest concert muzical evergreen – ce reunește cântece și doine românești pe cale de dispariție.

În acompaniamentul pianistic al muzicianului Călin Ionce, paleta interpretării muzicale a Soniei Codorean este definită de stilul dinamic, jucăuș, în registru grav, cu inflexiuni de jazz, de un rafinament coloristic aparte.

Autenticitate, expresivitate, prospețime descriu atmosfera de comuniune prin muzică.

Cu această ocazie, Sonia Codorean își va lansa albumul aniversar “Și-astă noapte n-o fost noapte” – care conține opt cântece vechi românești: “Cântec de leagăn”, ”Doina de Maramureș”, ”Foaie verde, foi de nuci”, ”Pe vale țațo, pe vale”, ”Și-astă noapte, n-o fost noapte”, ”Zâs-o mama cătă mine”, ”Butelcuța me”, ”Frică mi-i că mor ca mâine”. În spatele acestui album stă dragostea sa nemărginită pentru folclor. Evenimentul va fi urmat de o sesiune de autografe.

Încasările obținute din vânzarea CD-ului vor fi donate către Asociația ”Fight for animals”, Lăpușel.