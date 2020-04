Marți, 21 aprilie 2020, a treia zi a praznicului Învierea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul Episcopal din Baia Mare în fruntea unui sobor de preoți și diaconi alcătuit din angajații acestuia: Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Adrian Morar, referent al sectorului social, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhid. Ionuț Todorca, secretar eparhial, iar la strană Arhid. Vlad Verdeș, inspector pentru catehizarea tineretului, Diac. Lucian Burnar, de la secretariat, și teologul Onuț Păcurar, responsabilul magazinului bisericesc de la Centrul Eparhial.

Cuvântul de învățătură

Un amplu cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin pornind de la Evanghelia care s-a citit în această zi, a călătoriei spre Emaus, dar cu extindere spre întreaga Evanghelie a Sfântului Apostol și Evanghelist Luca despre Învierea Domnului:

„Mântuitorul S-a descoperit celor doi ucenici la frângerea pâinii, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Sub chipul pâinii. Ne-a dat la Cina cea de Taină Pâinea Sa, pâinea, ca să omâncăm, și vinul ca să îl bem. Și ce-a zis în timpul activității Sale? Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Dacă veți mânca Trupul Fiului Omului și veți bea Sângele Fiului Omului nu veți muri în veci, ci veți avea viață veșnică. Păi, de ce vor să ne despartă de Hristos, Cel ce-a murit și a Înviat pentru noi? Cel ce ne-a lăsat Trupul și Sângele Său? Pentru ca să nu avem viață în veci! Umanitatea de azi este o umanitate funebră, a morții. Nu vrea viața veșnică, nu vrea viața de dincolo de viața aceasta. Vrea să trăiască clipa. Vrea viața aceasta biologică. Nu respinge Biserica și creștinismul aceasta. Viața este frumoasă, un dar al lui Dumnezeu, dar Biserica o corectează, o limitează, ca să o trăim în cumințenie, să o trăim ziditor, să știm că avem suflet, să știm că viața aceasta este un examen. Acest timp al nostru în trup este un examen. De toate gradele. Este șapte ani de acasă, școală gimnazială, liceu, facultate, doctorat, multe doctorate. Totul este o școală în viața noastră, până dăm exemenul final. Noi credem în nemurire. Nu ne temem de pandemie, nu ne temem de viruși. Au reușit să ne îngenuncheze acuma virușii. Da, sunt pericole de toate felurile, dar avem pentru toate răspunsuri din partea lui Dumnezeu: nu vă temeți de cine ucide trupul, iar de suflet nu pot să se atingă.”

Apoi, tot din Evanghelia Sfântului Evanghelist și Apostol Luca, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a mai adus lămuriri credincioșilor în legătură cu cei cărora li S-a arătat Mântuitorul după Înviere:

„Mântuitorul, după Înviere, nu S-a arătat dușmanilor Săi. A avut, are și va avea dușmani în toate timpurile. Dușmanii lui Hristos sunt cei care Îi neagă Dumnezeirea, care Îl resping, care neagă învățătura și rânduiala Bisericii și credința creștinilor și puterea lor de a crede în Dumnezeu, putere care face minuni. Putere creștinilor a făcut și face minuni în toate timpurile. Ei neagă. Aceștia sunt dușmanii lui Hristos. Și sunt neadormiți. Nu reușesc să intre între prietenii Mântuitorului. De ce? Pentru că ei sunt cei care au strigat și acolo la Cruce și L-au huiduit pe Hristos. Ce-au strigat ei la Cruce? Dacă ești Tu, coboară-Te, fă o minune acuma viu. Coboară-Te de pe Cruce, proclamă-Te împărat, fii ca și noi, gustă din puterea lumii, gustă din slava lumii acesteea, fii împreună cu noi, dă-ne pâine și circ. Te proclamăm împărat, Te încoronăm, dar să mori și Tu ca noi, ca să nu auzim că vrei să înviezi, că nu înțelegem Învierea, nu putem să înțelegem aceste lucruri. Asta i-au cerut: să coboare de pe Cruce! Dacă ești Tu Hristos, coboară-Te de pe Cruce! Ca să vedem și să credem. Păi, zicea Părintele Nicolae Steinhardt: dacă ai văzut ce să mai crezi? Credința e pe auzite, nu-i pe văzute. Nu-i pe verificate. E pe auzite, zice Sfântul Apostol Pavel. Și atunci nu s-a arătat lor, dușmanilor Săi, după Înviere, ci celor care I-au fost apropiați, prietenilor Săi. Apostolilor, Mironosițelor Femei, Maicii Domnului, în primul rând. Mărturia Maicii Domnului nu e consemnată, pentru că ar fi fost subiectivă. Cea mai apropiată ființă care a așteptat cel mai mult să-L vadă pe Hristos Înviat poate că nu ar fi fost credibilă dacă ar fi mărturisit. Dar Maica Domnului era între Mironosițele și ea. Cealaltă Marie. Când spune Evanghelistul de cealaltă Marie este vorba de Maica Domnului, dar nu este deslușită identitatea Maicii Domnului. S-a Arătat pritenilor. De ce? Pentru că aceștia au fost cu El. Aceștia au înțeles. Aceștia au așteptat. Ei au fost cei mai îndurerați. Ei au fost cei mai tulburați. Așa cum am fost noi în aceste zile de post aspru. La această Înviere am văzut Catedrala în întuneric. Și am lăsat-o în întuneric toată slujba Învierii. Ca să se vadă întunericul lumii în care trăim. Și să iasă în evidență lumina din lumânare, care simbolizează pe Hristos Cel Înviat. Pentru că Legea s-a dat prin Moise, iar Harul și Adevărul au venit prin Iisus Hristos. Iisus Hristos Lumina Lumii a venit în lume și întunericul n-a cuprins-o. N-a putut-o cuprinde întunericul iadului, nici întunericul lumii, nici întunericul Universului, nici întunericul tuturor veacurilor n-a putut învinge și nu va putea învinge Lumina Învierii lui Hristos și adevărul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu Cel Înviat din morți, Mântuitorul Lumii. Aceasta a fost nădejdea noastră. Și am trăit această noapte unică de Înviere, dar poporul român s-a comportat exemplar. Am arătat că suntem un popor al Lumini și al Învierii. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceasta. De aceea, așa cum S-a arătat Mironosițelor Femei, Maicii Domnului și Sfinților Apostoli și le-a adus pacea și le-a arătat mâinile și coasta, L-am văzut și noi pe Domnul. L-am văzut și noi pe Domnul și este viu. Și v-am spus în noaptea de Înviere Hristos a Înviat și am auzit că răsunat România creștină Adevărat a Înviat! Că răspunsul vostru, de peste tot, de la oraș, de la țară, de pe văi, de pe munți, de unde ați fost, din străinătate, am auzit răspunsul vostru, care a cutremurat cerul și pământul, convingător și deplin: Adevărat a Înviat! Adevărul adeverit de creștini de 2000 de ani și mărturisit de acum și până în veac.”