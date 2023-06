„Comunitatea creştinilor ortodocşi din Parohia Ortodoxă Lăschia din Protopopiatul Lăpuş numără aproximativ 300 de suflete, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Lui, am pus piatra de temelie pentru o nouă biserică pe care comunitatea din această parohie, sub îndrumarea părintelui paroh Mădălin Bontoş, au dorit ca să ctitorească o sfântă şi dumnezeiască biserică, pusă sub oblăduirea duhovnicească a Sfinţilor Români. Astfel, de la ora 10:00, am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie pe locul unde se va înălţa această sfântă biserică în stil maramureşean, care a fost proiectată de domnul arhitect Dorel Cordoş. Nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, că în scurt timp această biserică, ce va fi ridicată şi construită în stil maramureşean, va aduce multă binecuvântare, unitate tuturor credincioşilor din această parohie şi nu numai din această zonă, pentru că biserica adună în jurul ei pe toţi fiii ei sub cupola şi sub adumbrirea Duhului Sfânt. Rugăm pe Bunul Dumnezeu şi pe toţi Sfinţii Români din neamul nostru să-i binecuvinteze pe părinte, pe părintele Mădălin, Consiliul Parohial şi obştea credincioşilor ca să poată să ducă la bun sfârşit această lucrare la care ei s-au angajat. Pentru toate slavă lui Dumnezeu şi îi încredinţăm de sprijinul şi ajutorul nostru duhovnicesc”.

Sfânta Liturghie

Momentul solemn al zilei a fost desăvârşit de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Soborul a fost alcătuit din Protos. Serafim Bilţ, eclasiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Protos. Mihail Bud, stareţul Mănăstirii „Sfinţii Împăraţi Constatin şi Elena” Budeşti, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” Dealu Mare, Ierom. Nectarie Turi, stareţul Mănăstirii Legi, Gherla, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc, Pr. Mădălin Bontoş, paroh, Pr. Daniel Pop din Plopiş, Pr. Florian Oros din Copalnic Mănăştur, Pr. Vasile Adrian Marc din Chechiş, Pr. Ioan Burzo din Vad, Pr. Ciprian Gligan din Berinţa, Pr. Ştefan Ardelean din Vişeu de Mijloc, Pr. Daniel Ghiţă Florian din Făureşti, Pr. Ioan Casian din Şurdeşti, Pr. Claudiu Tuns din Coroieni, Pr. Augustin Tuns din Ciocotiş, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social-filantropic, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Ioan Onuţ Păcurar, referent secretriat.

Răspunsurile au fost date de Grupul „Anghelos” iar la priceasnă a cântat un grup de tineri din sat.

„Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Nimic mai mult sau mai puţin. Dumnezeu este în toate, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul al treilea, că orice casă este zidită de cineva. Iar ziditorul a toate este Dumnezeu. Azi, în mijlocul nostru are loc un eveniment duhovnicesc şi, în acelaşi timp, un eveniment istoric pentru comunitatea dumneavoastră. Nu e puţin lucru să devii ctitor şi întemeietor de biserică. Nu este puţin lucru să participi la sfinţirea şi la punerea pietrei de temelie a unei biserici. Pentru că nu este o simplă construcţie. Nu este o simplă casă. Vorbim despre Casa lui Dumnezeu, care, sub acoperişul ei, sub cupola ei, cuprinde întreaga localitate. Este locul de întâlnire a puterii lui Dumnezeu cu gândurile şi rugăciunile noastre în sânul bisericii. Şi mare lucru este acesta. În al doilea rând, ne adună de la est şi de la vest, de la nord şi de la sud. Ne adună pe toţi din comunitate, din cele patru puncte cardinale ale localităţii într-un punct central. „Piatra cea din capul unghiului” care urmează să fie aşezată pe locul unde va fi Sfântul Altar ne adună pe toţi în comuniune de rugăciune sub aceeaşi binecuvântare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, ceea ce se petrece astăzi în prezenţa Duhului lui Dumnezeu, care ne-a adus atâta pace, ne aduce atâta bucurie, ne aduce atâta linişte. Şi mă uit aici la cei mai în vârstă. Mă uit la dumneavoastră, la cei care sunteţi trecuţi prin viaţă, şi mă gândesc cât de important este pentru dumneavoastră ca să fiţi trecuţi în cartea veşniciei lui Dumnezeu ca participanţi şi nu ca simpli prezenţi la un eveniment istoric şi duhovnicesc din sânul comunităţii dumneavoastră, dar mai ales să fiţi scrişi nu numai pe un petic de hârtie, ci să fiţi scrişi în Cartea Veşniciei lui Dumnezeu. De acolo nimeni niciodată nu vă poate şterge numele. Să-I mulţumim lui Dumnezeu că ne-a creat această oportunitate”.

Punerea pietrei de temelie

Momentul central al zilei a fost cel al sfinţirii locului punerii pietrei de temelie pentru noul locaş de închinare din Lăschia, oficiat de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjurat de soborul slujitor de preoţi şi diaconi. Hramul noii biserici va fi Duminica Sfinţilor Români, sărbătorită a doua duminică după Rusalii, deci în anul acesta va fi duminică, 18 iunie.

Dr. Ing. Vasile Coman: „S-a pus piatra de temelie a bisericii din Lăschia. Foarte interesant: este una dintre cele mai mici comunităţi din zonă, dar care a dăruit pământului ţării cei mai mulţi eroi, cele mai multe jertfe în Primul şi Al Doilea Război Mondial, iar hramul bisericii noi nu este întâmplător, este cel al Sfinţilor Români, al sfinţilor eroi ai pământurilor lăschiene, a sfinţilor noştri ştiuţi şi neştiuţi. Aceasta a fost voia Domnului. Biserica ce se va construi este în stilul bisericilor de lemn din Maramureş, cu turnul ascuţit, care este ca o rugăciune săgetătoare către Dumnezeu. Acest stil gotic se găseşte şi în Occident, dar înălţarea către Dumnezeu, dorinţă determinată de smerenie, de credinţă cu adevărat şi de un fel de a fi al românului, care incumbă extraordinar de multă demnitate în suferinţa lui de-a lungul sutelor de ani. Este o biserică soră cu cea existentă, clădită după mijlocul secolului XIX şi târnosită de de Sfântul Andrei Şaguna”.

Distincţii

Au fost acordate diplome ale Anului omagial Consiliului Parohial, prim coratorului Dorel Filip, domnului Gheorghe Filip, consilier parohial şi binefăcător, doamnei Eleonora Paşca, donatoarea a 14 arii de teren, domnului Dumitru Filip, de 95 de ani, fost cântăreţ la strană, domnului Vasile Filip, cântăreţ bisericesc, domnului Dr. Ing. Vasile Coman, consilier parohial şi binefăcător.

Pr. Mădălin Bontoş, paroh: „După 165 de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica monument cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, a venit şi vremea credincioşilor actuali să punem sămânţa cea bună, să facem casă lui Dumnezeu şi poarta cerului. Suntem în comunitatea Lăschia, o comunitate de peste 300 de credincioşi, vechi ortodocşi, cum spunea Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Dumnezeu a sădit în inima fiecăruia gândul cel bun ca să devenim ctitori de biserică şi să facem o casă a lui Dumnezeu. Credincioşii îşi doresc cu deadinsul să zidească această biserică cu hramul „Sfinţii Români”, un hram pe care l-am gândit împreună cu credincioşii, pentru că în comunitatea noastră se află peste 45 de eroi căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre în Primul şi Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a culminat cu săvârşirea Sfintei Liturghii, după care am pus piatra de temelie la noua biserică, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, prin prezenţa Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, înconjurat de un sobor frumos de preoţi, de credincioşi, ctitori şi binefăcători ai noii noastre biserici. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate. Amin”.