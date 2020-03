Miercuri, 25 martie 2020, praznicul Buna Vestire, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, de la ora 10,00, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia, pentru a doua oară de la Ordonanţele Militare, în absenţa credincioşilor, în Paraclisul Episcopal din Baia Mare, în sobor restrâns, restricţii impuse prin Ordonanţa Militară nr. 3, care prevede oficierea Sfintelor Liturghii în biserici în absenţa credincioşilor. Astfel, în bisericile celor 40 de schituri şi mănăstiri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Sfintele Liturghii au fost oficiate de preoţii slujitori doar în prezenţa obştii mănăstirilor şi schiturilor, iar în cele peste 500 de parohii din Episcopie au slujit doar preoţii ajutaţi de cântăreţ şi paraclisier.

Sfânta Liturghie

Din soborul slujitor la Centrul Eparhial au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Ionuţ Todorca, secretar eparhial, iar la strană au dat răspunsurile Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehizarea tineretului şi Diac. Lucian Burnar, de la secretariatul tehnic, paraclisier Onuţ Păcurar, de la magazinul bisericesc din incinta Episcopiei.

Sfânta Liturghie a fost transmisă, de o calitate execlentă, pe adresa de Facebook a Episcopiei.

Cuvântul de învăţătură

La momentul chinonicului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură, pornind de le pericopa evanghelică a praznicului Bunavestire, subliniind că Fecioara Maria a devenit prima biserică din lume şi rai cuvântător, pentru că s-a umplut toată de Duhul Sfânt. Ea a fost prima biserică purtătoare de Hristos.

„Prin lucrarea Duhului Sfânt, Fecioara Maria a devenit transparentă Duhului Sfânt. Această taină minunată pe care ne-a desluşeşte Biserica prin Sfintele Evanghelii şi prin tradiţia şi vieţile Sfinţilor pe care ni le aşază înainte este Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin care Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei, se face, aşa cum troparul Bunei Vestiri glăsuieşte atât de frumos: „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea Tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!” Pe lângă conţinutul teologic şi înomenirea Fiului lui Dumnezeu şi venirea în lume a mesajului evanghelic şi a mântuirii neamului omenesc, mesajul transmis nouă este următorul: Duhul lui Dumnezeu pe Care îl primim la botez în numele Sfintei Treimi, când primim calitatea de fii ai lui Dumnnezeu după har, poate lucra în viaţa noastră mai mult sau mai puţin. Depinde de fiinţa noastră. Cei ce sunt mai silitori primesc de la Dumnezeu mai mult har. Primesc har desăvârşit sau har peste har. Peste harul botezului, primesc harul îndemnezeirii. Harul şi darul rugăciunii. Darul credinţei. Darul postului. Darul iubirii şi al iertării. Darul răbdării. Darul înţelegerii şi al descifrării lucrării lui Dumnezeu în lume şi al pedagogiei divine.”

În cuvântul de după Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adresat un îndemn celor care au proprietăţi la sate, îndemnându-i să-şi lucreze terenurile pe care le au, pentru că se pare că vom fi fiecare pe cont propriu şi ne reîntoarcem la gospodăria pe care au avut-o părinţii, moşii şi strămoşii noştri, care îşi produceau în grădina şi gospodăria proprie hrana pentru trei luni de iarnă şi hrana cea de toate zilele:

„Aşa se cuvine să fim înţeleşi acum, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Nu numai în Maramurreş şi Sătmar, ci în toată ţara. Să începem să reînvăţăm să lucrăm pământul, că prea am mers noi la supermarcheturi şi am luat de acolo tot. A fost o facilitate, dar nu e sănătoasă. Ne-am lenevit. A rămas pământul nelucrat. Au crescut spini şi pălămidă. Şi noi, românii, suntem gospodari. În timpul comunismului am fost foarte îndârjiţi şi potrivnici regimului care ne-a deposedat de pământ. Vroiam să avem proprietatea noastră, grădina noastră, livada noastră, pomii noştri. Familia noastră se străduia să fie o familie de vază în comunitate. Toţi se străduiau aşa. Şi am reuşit să facem lucrul acesta. Libertatea fără responsabilitate ne-a făcut, pe de o parte, să ne despărţim ca familie, pentru că nu s-au creat facilităţi de la nivel de conducători şi au plecat 5 milioane de oameni afară. Au rămas bătrânii acasă, care nu au mai putut lucra pământul. Să ne revenim. Este bine să vă gândiţi să araţi şi să semănaţi, să sădiţi în grădină. Să ne învăţăm să lucrăm pământul, să-l cultivăm şi să producem hrană pentru familie şi pentru cei de la oraş, pentru că cei de la oraş nu vor avea de unde să cumpere. Să aprovizionăm noi magazinele cu produse. Iată, ne-a dat Dumnezeu posibilitatea. Haideţi să o folosim. Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi putere. Binecuvântăm această lucrare sfântă, ca să revenim în matca noastră românească binecuvântată şi tradiţională. Muncă şi rugăciune. Aşa putem trăi, ocrotiţi de Dumnezeu într-o Românie creştină, Grădina Maicii Domnului.”