Duminică, 8 septembrie, de Praznicul Naşterii Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Rozavlea Centru din satul natal, Protopopiatul Vişeu, cu ocazia hramului, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Primirea Ierarhului

​De 25 de ani de când Preasfinţitul Părinte Iustin a fost hirotonit întru Arhiereu, nu a lipsit niciodată de la hramul bisericii din satul natal Rozavlea, pentru că aici, în Rozavlea, a primit primele învăţături creştine, acasă, de la mama sa Maria, şi apoi la biserică, de la preotul satului Dr. Vasile Ţiplea.

​Astfel de fiecare dată Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului vine cu mare drag şi recunoştinţă în satul său natal, dar şi preotul satului şi credincioşii îl primsc cu mare cinste şi respect, cu bucurie, aşa cum s-a întâmplat şi anul acesta. În întâmpinarea Ierarhului, la intrarea pe şoseaua principală, au venit, cu pâine şi sare, după tradiţie, preotul Vasile Cosma, primarul Vasile Mârza, directorul Căminului Cultural – Ioan Condrat, fost coleg de clasă în şcoala generală cu Preasfinţitul Părinte Episcop IUSTIN, elevii de la şcoală, doamna preoteasă Ioana Mariana Cosma fiind şi directoarea şcolii generale din localitate şi foarte mulţi credincioşi de toate vârstele.

Binecuvântarea Sfântului Altar

​După rugăciunile începătoare şi înveşmântare, Preasfinţitul Părinte Episcop IUSTIN a binecuvântat Sfântul Altar, în urma unor lucrări de intervenţie care s-au făcut în acesta.

Sfânta Liturghie Arhierească

​Un sobor de 16 preoţi a slujit în Altarul de Vară la acest hram al bisericii din Rozavlea, pe o vreme deosebit de plăcută, nici prea clad, nici prea frig, ţinând cont că septembrie este o lună de toamă.

Din sobor au făcut parte Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern al Episcopiei, Pr. Călin Vlad, secretar protopopesc, Pr. Vasile Cosma, paroh, Pr. Simion Smicală, slujitor al acestei biserici, Pr. Gheorghe Andreica, proin-protopop şi fost paroh al acestei biserici, Pr. Dumitru Iuga, paroh în Sălişte II, care a venit cu o procesiune de peste 50 de credincioşi, Pr. George Magdău, paroh în Şieu I, care a venit şi el cu o procesiune mare, Pr. Gavriş Vancea din Săliştea de Sus, Pr. Marian Bilţ, de naştere din Rozavlea, paroh în Săpâia, Protopopiatul Chioar, alţi preoţi din parohii de pe Valea Izei şi Valea Vişeului, arhidiaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, şi corul parohiei, dirijat de profesorul de religie Gheorghe Tăut.

​Mai multe mii de credincioşi au participat la hramul bisericii din Rozavlea, încât curtea foarte spaţioasă a acesteia a fost arhiplină, mulţime mare de credincioşi aflându-se şi pe drumul judeţean care trece prin apropierea bisericii. La fiecare hram al bisericii din Rozavlea vin multe mii de credincioşi, dar acum numărul lor a fost mult mai mare ca altădată. Între ei s-au aflat prefectul Maramureşului, Vasile Moldovan, primarul Vasile Mârza al comunei Rozavlea, primarul Nicolae David al comunei Ieud, Prof. Ioan Condrat, directorul căminului cultural din Rozavlea şi animator al vieţii artistice din comună.

​În timpul Sfintei Liturghii ierarhul s-a rugat, împreună cu credincioşii, pentru elevii care încep noul an şcolar 2019-2020 luni, 9 septembrie 2019, ca să aibă succes în noul an şcolar, iar harul lui Dumnezeu să se pogoare asupra lor pe cuprinsul întregului an şcolar.

Cuvântul de învăţătură

​Un vast şi frumos cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop IUSTIN în faţa miilor de credincioşi care s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu Ierarhul, în care a vorbit despre Maica Domnului, despre sărbătoarea Naşterea Maicii Domnului, despre părinţii Sfintei Fecioare Maria şi sfinţenia acesteia, cea mai mare între sfinţi, care a fost adumbrită de harul Duhului Sfânt încă de la zămislire.

​”Ne-am adunat aici în număr atât de frumos, sub cerul neobositor şi cu nori luminoşi, neameninţători. Când vin norii ameninţători şi întunecaţi înseamnă că am greşit undeva; cerul şi pământul reacţionează. Când norii sunt luminoşi, ca pe Tabor, înseamnă că I-am făcut bucurie lui Dumnezeu şi Maicii Domnului. Şi astăzi noi am făcut o mare bucurie lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos Fiul Său şi Maicii Domnului că îi cinstim sărbătoarea într-o atmosferă plină de evlavie, de credinţă şi de frumuseţe duhovnicească. Fie ca această participare şi binecuvântare de care ne-am învrednicit s-o purtăm la casele noastre, pentru ca să fie lumină pentru familie, lumină pentru părinţi, model Sfinţii, Drepţii şi Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana pentru familie şi model Maica Domnului pentru fetele fecioare. Şi să ne aşezăm sub purtarea Ei de grijă şi sub ocrotirea Ei, pentru că orice-I cerem Maicii Domnului când ne rugăm, orice cerere pe care o facem o duce la Fiul ei şi este neîntârziat împlinită, pentru că Ea ştie cel mai bine de ce avem nevoie, că este din neamul nostru. Şi toate nevoile noastre le duce la Dumnezeu”.

Distincţii

​Cu ocazia Anului Omagial al Satului Românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari în Patriarhia Română, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a conferit preotului paroh Vasile Cosma Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” şi Gramata care îl însoţeşte.

​De asemenea, Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” şi Gramata care îl însoţeşte au fost conferite prefectului judeţului Maramureş, Vasile Moldovan, primarului comunei Rozavlea, Vasile Mârza, directoarei şcolii din localitate, Ioana Mariana Cosma, iar prim-epitropului Teodor Mârza şi corului bisericii le-au fost conferite Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” şi Gramata Episcopală care atestă această primire.

​Preotul paroh Vasile Cosma a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin un coş cu flori şi o icoană a Maicii Domnului.