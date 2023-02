În această seară, un băimărean atrage atenția autorităților despre situația unui cetățean care de mai multe zile stă sub cerul liber, într-un culcuș improvizat, în zona magazinului Profi de pe Strada Dimitrie Cantemir.

„Aceată ființă umană supraviețuiește de mai mult timp în acest culcuș sub cerul liber zi și noapte, ajutat de trecători cu alimente. Sesizăm autoritățile să ia măsuri, ținând cont de temperaturile scăzute din ultima perioadă. Locația este str.Dimitrie Cantemir lângă magazinul Profi” – arată Robert Csepregi într-o postare pe o rețea de socializare.

Postarea cetățeanului a adunat multe comentarii și reacții. În timp ce unii în compătimesc, alții critică autorul postării.

„Da, asta înseamnă depresia.. posibil omul sa fie in faza in care isi așteaptă finalul, fara sa mai aiba vreo speranta.” – este una dintre reacții.

„Fiecare isi face propriile alegeri in viata. Ajutorul i s a oferit de mult ori insa el l a refuzat. Nu poate fi invinuit pentru asta insa nici obligat sa mearga in adapost.

Eu nu inteleg postarea asta sincer. Se invinuiesc autoritatile ca nu il ajuta pe cand colo omul nu doreste ajutor.

Tot ceea ce vreau sa punctez aici este faptul ca unii oameni vad, scot telefonul, scriu vrute si nevrute in online fara ca macar sa stie care e povestea, ce s a intamplat si cum sta defapt treaba

Acum o sa fie sute de share-uri si lumea o sa fie in aer: om al nimanui sta in ger pe strada si nimeni nu il ajuta.” – se arată în comentariu unui alt cetățean.

„Eu stau în blocul RFN unde omul își face veacul! Ajută pe la magazine, duce gunoiul, una alta! Nu ne deranjează! Chiar am stat la terasă la pizzeria Gemelli în vară cu un prieten și l am invitat cu mine la masă și l am servit cu o masă! Chiar nu am avut nici un deranj față de el că stă cu mine împreună să servească o masă caldă!” – prezintă un alt băimărean.

Poate că toți au dreptatea lor, dar cât timp poți face un bine, merită să-l faci. Nu cu toții cunosc cazul și poate chiar se gândesc că acea persoană are nevoie de ajutor.