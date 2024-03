Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare invită publicul băimărean și nu numai vineri, 29 martie, la o serată cultural-științifică specială dedicată centenarului planetariului modern, cu expoziție digitală, demonstrații astronomice de planetariu, vizionări fulldome, plimbări în parcul astronomic și povestiri sub felinar.

Vineri, între orele 19.00 şi 23.00, în cadrul unui eveniment special vom fi împreună și vom deschide expoziția digitală ”100”, vom călători printre stele în cupola planetariului, îi vom face vizite de curtoazie micuțului ZKP1, vom urmări cele mai captivante producții digitale fulldome din portofoliul planetariului băimărean și, desigur, mai la urmă, dacă vremea permite, instrumentele optice de observații astronomice ne vor revela un cer plin de nestemate cosmice licăritoare …

Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare deține, printre alte instrumente optice Zeiss de prestigiu, două proiectoare de planetariu, aparținând unor două generații de sisteme de proiecție opto-mecanice, respectiv Zeiss ZKP-1, dispozitiv analogic de înaltă definiție, dedicat micro-planetariilor cu domuri mici (un important capitol din istoria planetariilor, întrucât este un dispozitiv extrem de asemănător cu primul proiector de planetariu Model I, realizat de Zeiss la comanda directorului Muzeului German din Munich, Oskar von Miller), care deține o sigură sferă cu stele fixe, și este orientată către latitudini terestre strict personalizate, în plus un aparat cu care toate operațiunile sunt realizate manual, direct, folosind butoane de tip on-of sau potențiometre de startare, accelerare și decelerare mișcări rotative. Al doilea aparat, în funcțiune, cel mai modern sistem zeiss pentru domuri mici și medii, este optic-digital, folosește tehnologia led și fibra optică, este automatizat, programabil, comandat prin computer și pupitru de comandă, are o claritate și luminozitate a stelelor unică și se înscrie în gama de lux a planetariilor realizate de Zeiss, având deschidere – prin cele două sfere cu stele fixe – către ambele emisfere cerești. În plus, modelul Skymaster ZKP4 este primul proiector de planetariu modular, adică sistemul deține implicit caracteristici de bază, care pot primi adăugiri, proiectoare ori alte facilități adiționale.

Evenimentul ”100” este parte din calendarul acțiunilor culturale, pe anul 2024, dedicate aniversării a 55 de ani de la inaugurarea sa de către planetariul băimărean – explică muzeograful Crișan Petru Ciprian.