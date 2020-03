Sunt medicul care timp de 40 de ani m-am dedicat oamenilor, comunităţii băimărene şi maramureşene din dorinţa de a face bine, de a alina suferinţa.

Preţuiesc seniorii, educaţia şi vorbele înţelepte, dragostea pentru semeni şi pentru comunitate pe care mi le-au insuflat. Respect credința bunicilor, de la care am învăţat datinile și a obiceiurile împlinite după rânduiala coborâtă din bătrâne veacuri şi mă bucur de fiecare dată să fim împreună, aşa cum am fost la lansarea unui nou număr al revistei “Seniorul băimărean”. Am sărbătorit doamnele comunităţii şi venirea primăverii, o sărbătoare specială, dragă sufletului meu.

Fără seniorii care şi-au dedicat o mare parte din viaţă pentru a construi Baia Mare, micul oraş minier fără perspective nu s-ar fi transformat într-o Capitală a Tineretului. Sunt rădăcina comunităţii, partea esenţială a familiei băimărene din care cu toţii facem parte.

Trebuie să aducem recunoaştere seniorilor care au continuat să fie activi şi implicaţi şi după momentul pensionării, să joace în continuare un rol activ în societate. Mi-aş dori să împărtăşească tinerei generaţii experienţa profesională dobândită pe parcursul vieţii pentru că fiecare bunic merită să fie cunoscut şi promovat ca model din care tânara generaţie să se inspire.

1 of 10 - +

Poate că mulți dintre tineri nu au avut fericirea să-și cunoască bunicii, fiindcă și-au început călătoria către veșnicie înainte ca s-apuce a-i vedea. Să nu uităm însă să le onorăm memoria pentru că ei ne sunt rădăcina, în palmele lor s-au făurit multe şi truda lor nu trebuie să fie în zadar.

Preţuim clipele petrecute alături de seniori, momente de bucurie pentru noi toţi.

Dr. Viorica Cherecheş,

deputat liberal de Maramureş