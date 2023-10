În Baia Mare am celebrat astăzi seniorii de aur, cupluri care merg mână în mână, suflet lângă suflet, cu loialitate, încredere și iubire, de 50 de ani!

Prin intermediul acestor fotografii vă invit să fiți și voi martori la frumoasele povești de iubire și de viață, care reflectă esența durabilității și a devotamentului, celebrate astăzi în Baia Mare, la Nunta de Aur.

133 de cupluri de băimăreni aniversează 50 de ani de căsnicie, iar noi, autoritatea locală, așa cum am obișnuit, i-am sărbătorit cum se cuvine. Am avut deosebita onoare de a reînnoi jurămintele a 73 de cupluri prezente dintre cele care ne sunt un adevărat exemplu.

Privind chipurile lor strălucind în lumina a 50 de ani de căsnicie, mă gândesc la puterea pe care o are iubirea și la rezistența neclintită a legăturilor acestor băimăreni care au ales să meargă împreună prin timp, prin vremuri bune și prin dificultăți. În ziua de azi știm cu toții cât de ușor se renunță la orice, inclusiv la căsnicie. Acești seniori ne demonstrează că prin iubire și sacrificiu, cu încredere, curaj și nădejde, împreună, se pot înfrunta toate provocările.

Dragi seniori de aur, vă felicit pentru fiecare zâmbet împărtășit, pentru fiecare lacrimă ștearsă împreună, pentru fiecare vis împlinit de amândoi. Jurămintele reînnoite sunt mărturii ale angajamentului vostru neabătut, iar dansul mirilor, pe melodiile lui Florin Chilian, a reprezentat o călătorie nostalgică prin amintiri.

Prin acest mic gest, prin diplomele și sprijinul financiar, dorim să vă arătăm recunoștința noastră pentru exemplul vostru de viață. Să vă încurajăm să continuați să fiți o sursă de inspirație pentru toți cei din jurul vostru.

Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit povestea voastră, iar aceste valori care vă reprezintă, loialitatea, răbdarea și iubirea neobosită, să continue să lumineze drumul vostru și al nostru, al tuturor!

Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare