Întors de la Paris cu avionul, via București, Sergiu Răzvan Peter trage un semnal de alarmă. A fost controlat superficial la coborârea din avion, iar cei care ar fi trebuit să fie primii care să-l întrebe de sănătate au fost indiferenți și l-au pus doar să completeze un formular, dar mulți nu sunt sinceri când scriu.

„Am zburat ieri de la Paris la București.122 de pasageri la bord. Bun! Nimic rău în asta

La debarcarea în Aeroportul Internațional Henry Coandă primul lucru ne-au obligat să completăm un formular tip(cică, declarație pe propria răspundere) cum că de bună voie o să mergem la domiciliul pe care l-am menționat fiecare.

Bun! Tot ok👍

Am solicitat insistent să mi se facă testarea pentru Covid-19. Ca și răspuns am primit replici de genul :

-Aveți simptome?

-Credeți că sunteți infectat?

-la finalul discuției cu Politia de frontiera din aeroport mi s-a spus răspicat să plec pentru că mai sunt și alți pasageri de verificat…

Verificat cum!?

De droguri, arme sau ce verificați băi incompetenților?

Mi-am văzut de drum în continuare, iar la următoarele controale din aeroport am întrebat mirat: Astea sunt toate procedurile? Mi s-a răspuns sec:trebuie să mă supun la restricțiile care se aplică.

Care restricții măi nenorociților care ne conduceți țara??? Ce faceți cu poporul român bă?

Am luat un autobuz din aeroport până la Gara de nord București(vreo 20 de călători prezenți), în gara vreo 150 de persoane cu care m-am intersectat doar eu(exchange, fast-food, casa de bilete, chioșc, etc +călătorii care au fost în trenul spre Satu Mare.

Minunat

Acuma întrebarea mea este :

Dacă eu, personal sunt purtător de Coronavirus!? Câți oameni am îmbolnăvit oare!?

Eram dispus să fiu supus oricărei metode de testare sau restricție pentru a mă afla în contact cu alte persoane!

Dar,nu mi s-a dispus deloc asta

Concluzia o tragem fiecare dintre noi

Acum sunt în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile (cel puțin), o să îmi respect acest lucru cu strictețe.

Dar ce se întâmplă nu e bine deloc!

Rușine conducătorilor acestei țări!!! ”, a scris tânărul.