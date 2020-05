Marti, 12 mai, cu incepere de la ora 12.00, Consiliul Judetean MM se intruneste in sedinta extraordinara, in sistem videoconferinta.

Pe ordinea de zi a întâlnirii care va putea fi urmarita pe pagina de Facebook a Consiliului Județean MM sunt 7 puncte. Primul proiect de hotărâre privește rectificarea bugetului Judeţului Maramureș, pe anul 2020 urmat de validarea Dispoziției nr. 289/ 06.05.2020 privind rectificarea bugetului Județului Maramureş pe anul 2020;

De asemenea, pe ordinea de zi sunt și proiecte care privesc reabilitarea rețelei de drumuri județene, aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş, la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară, stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării şi exploatării echipamentului de plasmafereză model „AURORA Plasmapheresis Systems” sau completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 101/2018 privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACCESS ROUA – Reabilitarea drumurilor de legătură care duc la punctele de trecere a frontierei (ACCESS ROUA – Rehabilitation of connection roads leading to the crossing points), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia;