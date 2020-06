Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a estimat luni că manifestaţiile trebuie să se desfăşoare în manieră paşnică şi violenţele comise de poliţie trebuie să facă obiectul anchetelor în SUA, dar şi în orice altă ţară, a declarat purtătorul său de cuvânt, potrivit AFP şi EFE.

”Autorităţile trebuie să dea dovadă de reţinere în gestionarea manifestanţilor în SUA”, precum şi în alte părţi, a declarat Stephane Dujarric în conferinţa sa de presă cotidiană.

”Am văzut în ultimele zile cazuri de violenţă a poliţiei. Toate cazuri trebuie să facă obiectul anchetelor”, a adăugat el.

Guterres s-a arătat îngrijorat şi de atacurile contra jurnaliştilor constatate în ultimele zile în SUA. Într-o postare pe Twitter făcută la finalul săptămânii trecute, Antonio Guterres a accentuat că ”atunci când jurnaliştii sunt atacaţi, cele care sunt atacate sunt societăţile”.

Racism continues to be prevalent in our societies. We must raise our voices against all expressions of racism and instances of racist behaviour. We urgently need to dismantle racist structures and reform racist institutions. — António Guterres (@antonioguterres) May 29, 2020

”Nicio democraţie nu poate funcţiona fără libertatea presei”, a insistat secretarul general al Naţiunilor Unite.

When journalists are attacked, societies are attacked. No democracy can function without press freedom nor can any society be fair without journalists who investigate wrongdoing and speak truth to power. — António Guterres (@antonioguterres) May 30, 2020

În ultimele zile în mai multe oraşe din SUA au avut loc demonstraţii, care au degenerat în incendieri şi alte acte de vandalism, în urma incidentului din Minneapolis din 25 mai, soldat cu moartea lui George Floyd, un bărbat afro-american care a decedat după ce un ofiţer de poliţie alb l-a apăsat cu genunchiul pe gât timp de aproape nouă minute.

Aproximativ 5.000 de soldaţi din Garda Naţională au fost desfăşuraţi în 15 state şi în capitala federală Washington, unde numeroşi demonstranţi s-au comasat în faţa Casei Albe, scandând diverse sloganuri şi aprinzând focuri. Potrivit cotidianului The New York Times, preşedintele Donald Trump a fost dus vineri seară într-un buncăr, în timpul unei manifestaţii similare în faţa reşedinţei oficiale.

Până în prezent, poliţistul Derek Chauvin a fost arestat şi inculpat pentru omucidere involuntară în cazul George Floys.

Un video filmat pe 25 mai de către un trecător arată cum un agent de poliţie îl ţine la sol pe Floyd timp de mai multe minute, cu un genunchi pe gâtul bărbatului, care se plânge că nu mai poate respira. Agentul, un alb, îi răspunde să stea calm, iar un al doilea poliţist îi ţine la distanţă pe trecătorii care încep să se strângă, în timp ce bărbatul ţintuit la pământ încetează să se mai mişte şi pare inconştient.

În august 2014, un tânăr afro-american de 18 ani, Michael Brown, a fost împuşcat de poliţişti la Ferguson, în statul Missouri. Cu o lună înainte, la New York, Eric Garner, un bărbat afro-american, a murit în timpul unui incident cu poliţia. În niciunul dintre cazuri nu au existat puneri sub acuzare contra poliţiştilor implicaţi, bărbaţi albi. AGERPRES