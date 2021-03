În interminabilul său „război” cu Romprest și implicit cu locuitorii sectorului 1, primarul Clotilde Armand, i-a acuzat pe consilierii PNL că au votat alături de cei ai PSD și au apărat, din nou, compania de salubrizare, care ar fi emis facturi nelegale: „Frăția în ilegalitate este transpartinică la Sectorul 1. (…) Ireal, nu?”.

Clotilde Armand susține că PNL și PSD au apărat din nou Romprest, iar consilierii celor două partide „au devenit complici la deturnarea fondurilor publice”. Mai mult, ea îi amenință pe consilieri cu plângeri penale.

Manipulările primarului userist al sectorului 1, cel care a uitat, deja, că obținut funcția de edil datorită implicării totale a PNL Sector 1, în campania de anul trecut, continuă în același ritm amețitor. Din păcate, cetățenii sectorului 1 așteaptă altceva de la primarul pe care l-au ales și anume responsabilitate, decență, respect față de ei, nu (doar) scandaluri peste scandaluri.

Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, unul dintre principalii „vinovați” de faptul că Clotilde Armand a ajuns primarul sectorului 1 este obligat, din nou, să demonteze, diversiunile mult prea agitatului primar userist. Până la urmă, nu-i așa doamnă Clotilde Armand, niciun bine nu trebuie să rămână nepedepsit…

„Sunt necesare câteva precizări după ședința de consiliu local al sectorului 1 de ieri seara. Avem încredere în bucureșteni că nu se lasă influențați de declarații făcute la nervi. Din respect pentru ei, nu o să intrăm în polemică. Stim ca vor soluții, nu scandaluri. Principiul după care ne ghidăm în viață: adevărul iese întotdeauna la iveală. Mai devreme sau mai târziu.

Acum câteva luni, când sectorul 1 era plin de munți de gunoaie, Consiliul Local a stabilit, prin voturile PNL si USR PLUS, impreuna cu primarul de sector, că problema deșeurilor si a contractului cu prestatorul Romprest trebuie examinată de către o comisie specială de mediere si negociere, formată din consilieri din toate formațiunile. Comisia a fost votată si s-a apucat de treabă. Au avut loc nenumărate întâlniri, discuții si negocieri, iar comisia și-a dus mandatul până la capăt propunând o soluție agreata de toate părțile, inclusiv de consilierii USRPLUS.

In ședinta de consiliu local de ieri, primarul de sector a venit cu un text de hotarâre complet diferit și care ignoră, fără explicații, concluziile comisiei. Din pacate, nu a existat in pregătirea ședinței niciun dialog, nicio consultare, niciun răspuns la soluția propusă conform legii. Acest mod de lucru nu este in linia parteneriatului stabilit inainte de alegerile locale (nici jignirile sau amenințările cu plângeri penale nu isi au locul, dar alegem să le ignorăm pentru ca cetățenii sectorului 1 merita mai mult).

Prin propunerea primarului, consiliul local ar fi modificat unilateral termenii contractuali cu Romprest, amplificând problemele si riscurile juridice, în loc să le rezolve. Niciun leu din banii publici nu trebuie irosit, iar orice blocaj trebuie rezolvat civilizat și pe căi legale.

Consilierii locali nu sunt instanță de judecată, nu exercită atribuții de control financiar-contabil și nici nu dau verdicte. Există DNA, DIICOT, ANAF și altele pentru astfel de suspiciuni și îi invităm pe toți cei care se erijează în războaie publice să îi sesizeze de urgență (și să explice public de ce nu au făcut-o până acum, dacă au identificat fapte ilegale).

Așa cum arată lucrurile, adâncind problemele și neavând curajul să le rezolve cine deține toate informațiile, nu putem decât să anticipăm un nou blocaj cu operatorul de salubritate (oricare ar fi el), adică noi munți de gunoaie de străzi. Odată cu încălzirea vremii, riscurile de îmbolnăvire a populației se vor agrava.

Am terminat campania electorală. Cetățenii ne cer sa venim cu solutii, nu să generăm scandaluri si probleme.

Dragi bucureșteni, vom continua să ne facem treaba respectându-vă și rămânând loiali acestor principii nenegociabile: transparență, profesionalism, legalitate. Vom continua să vorbim cu dumneavoastră, să vă ascultăm, să identificăm împreună problemele și mai ales soluțiile de care sectorul 1 are nevoie. La finalul celor patru ani, vor rămâne faptele și adevărul. Pe care niciun joc de imagine nu le va (mai) putea ascunde”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul PNl Sector 1, Sebastian Burduja.