Vremea se schimbă radical, în perioada următoare. Temperaturile se vor opri la maxime de 33-34 de grade și ploile își vor face simțită prezența tot mai des, în toate regiunile. Pe litoral, vremea se menține caldă, cu valori termice agreabile, dar și aici sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică, însă de scurtă durată.

„Temperaturile ating, cu precadere in Banat si Oltenia, pragul canicular de peste 30 de grade. In zona Moldovei, temperaturile vor fi mai scazute, apropiat de normal. Vor fi 27 de grade in vestul Transilvaniei si in nordul Moldovei, 34-35 de grade in regiunile vestice si sud-vestice”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban.

„In zilele urmatoare, insa, un front rece atmosferic va ajunge in tara noastra. Treptat, va ajunge in est. Se vor semnala intensificari ale vantului, averse, mai ales maine dupa-amiaza, dar si spre seara, fenomene electrice, poate si caderi de grindina, dar si caderi mari de apa”, a mai spus meteorologul.

„Acest front atmosferic va determina si scaderi atmosferice. Marti si miercuri, va fi inca destul de cald, peste 30 de grade, pe joi, temperaturile vor scadea usor, cu maxime de la 21 de grade, in nordul Moldovei, la 28 de grade, in sudul teritoriului”, a mai spus Alina Șerban..

In Capitala, astazi va fi cald, temperaturile vor atinge 32-33 de grade, cerul va fi variabil, dar mai mult senin. Maine, vremea va fi in general frumoasa, cu 31-32 de grade, dar, de la mijlocul saptamanii, situatia se va schimba si aici. Valorile termice vor fi in scadere joi si vineri, temperaturile vor cobori pana la 26-27 de grade.

Pe litoral, va fi destul de bine, nu vor fi ploi, temperaturile vor fi placute, 26-27 de grade, apa marii va avea 23-24 de grade. Este foarte probabil ca, la mijlocul sapamanii, sa apara si aici fenomene de instabilitate atmosferica, dar de scurta durata.

In zonele montane, instabilitatea atmosferica va aparea pe o perioada de timp mai mare.