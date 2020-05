Îndrumare pentru săvârșirea Sfintelor Slujbe și Liturghii în parohiile și mănăstirile din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, după ridicarea stării de urgență din 15 mai 2020

​Hristos a înviat!

​Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am traversat o perioadă grea pentru credința noastră, care ne-a pus răbdarea creștină la mare încercare, prin faptul că, din 16 martie până în 15 mai a.c., a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul țării, cu izolarea la domiciliu pe tot parcursul acestei perioade, timp în care nu am putut să ne rugăm împreună în sfintele biserici.

​Ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut cu bine peste această vreme de secetă duhovnicească și pustiu ascetic, impus de regulile sanitare și de ordinele militare, din cauza pandemiei de coronavirus. Cel mai greu ne-a fost tuturor să sărbătorim Sfintele Paști separați unii de alții, păstorii de păstoriți, duhovnicii și părinții din mănăstiri de ucenicii lor și iubitorii vetrelor monahale.

​

Cu toate aceste restricții, Sfânta Liturghie, însă, n-a încetat la toate Sfintele Altare de enorie și mănăstire, care, împreună cu rugăciunile și sfintele slujbe ale părinților și ale credincioșilor și glasul rugător al clopotelor au contribuit alături de eforturile făcute de autorități și, mai ales, de sacrificiul medicilor și al personalului din sănătate, ca scenariul cel mai pesimist și dramatic să nu se petreacă, ci să fie mult sub previziuni. Slavă lui Dumnezeu!

​Din 15 mai starea de urgență se ridică și se revine la starea de alertă. Pericolul, deși nu mai este atât de mare, nu a trecut cu totul. Prin urmare, Sfânta Patriarhie și responsabilii din Guvern de gestionarea acestei situații, au hotărât să se revină la practica de la începutul pandemiei.

​Începând cu ziua de Duminică, 17 mai, Sfintele Slujbe se vor ține în aer liber, în fața bisericilor, sau pe altarele de vară, cu respectarea distanței de 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție de către credincioși.

În ceea ce privește administrarea Sfintei Euharistii, preoții vor aplica metodele folosite în Eparhia noastră în perioada Postului Mare, evitând astfel situațiile aglomerate din cadrul Sfintei Liturghii și administrând Sfânta Taină în funcție de nevoile celor care doresc să se împărtășească și mai ales pentru cei bolnavi.

​Pentru mângâierea și binecuvântarea credincioșilor participanți la slujbă, preoții vor mirui credincioșii cu untdelemn sfințit după Sfânta Liturghie, iar aceștia vor lua, la casele lor, pe parcursul săptămânii, Aghiasma Mare, pe nemâncate, spre sfințire și spre întărire.

​În ceea ce privește săvârșirea Sfintelor Taine și a celorlalte servicii religioase, se vor respecta recomandările date de Sfânta Patriarhie și autoritățile sanitare.

​Mulțumitori fiind față de Dumnezeu în Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, că ne-a întărit și dăruit putere în toată această vreme, față de Maica Domnului că a mijlocit pentru noi în rugăciune și ne-a ocrotit, dăm slavă Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morți a treia zi, că ne-a învrednicit de Lumina Învierii Sale în tot zbuciumul, îngrijorarea, teama și întunericul acestei lumi și că, iată, în răstimpul de la Înviere la Înălțarea Domnului, mai exact în Duminica a V-a după Sfintele Paști, ne-a trimis pe noi, slujitorii Săi, în mijlocul credincioșilor, să le spunem că „Hristos a înviat” și a venit la noi, în singurătatea noastră, dăruindu-ne pace, bucurie și tărie și ne-a poruncit să vă dăm această veste mare, salutându-vă cu salutul sfânt și veșnic „Hristos a înviat!” și să ne răspundeți cu credință și convingere nestrămutată „Adevărat a înviat!”.

​Cu noi este Dumnezeu!

Slavă Lui pentru toate!

Baia Mare,

14 mai 2020

† IUSTIN

Episcopul Maramureșului și Sătmarului