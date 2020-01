Marți, 14 ianuarie 2020, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicată marți în Monitorul Oficial (n.r. M. Of. nr. 0023 din 14 Ianuarie 2020 Act nr. 26/14 Ianuarie 2020), teologul Radu Preda a fost eliberat din funcția de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

“În seara zilei de 14 ianuarie 2020, premierul Orban a semnat decizia demiterii mele de la conducerea IICCMER. Nu doar ca actul este ilegal, avand mandat legal (protectiv, cum spun juristii), dar este imoral. Presa a preluat, ticalos, acuzatii care imi sunt aduse de un an de zile de un grupuscul de la institut si care nu s-au dovedit intemeiate pana acum. Un “clasic” razboi pentru putere. Personal, am anuntat din vreme ca, in ciuda primirii celui de al doilea mandat, am de gand sa plec, dar lasand institutia si mai ales tema pe maini bune. Se pare ca unii nu au mai avut rabdare. Una peste alta, cultura memoriei in Romania, la trei decenii de la caderea comunismului, este subminata de indivizi abulici, egolatari, razbunatori, toxici, fara anvergura, capabili de trocuri politice imunde etc. Pacat!”, a scris pe facebook Radu Preda.

Asistăm deci la materializarea zvonului de care se temea Radu Preda?Sunt liberalii noii bolșevici împreună cu USR și PLUS? Avangarda progresismului neostalinist, vlăstare ale hoardelor care au coborât de pe țevile tancurilor sovietice, înspăimântați acum că un asemenea institut de cercetare, având la dispoziție din ce în ce mai ușor acces la dovezi și mărturii despre crimele bolșevismului, le-ar putea devoala străbunii bolșevici, cekiști, nkvd-isti, sau kaghebiști trădători?

În urmă cu doar câteva zile, primind niște informații pe surse, Radu Preda avertiza cu privire la intențiile guvernului:

„Circulă zvonul că Guvernul ar dori, la presiunea Cotroceniului, să desființeze IICCMER. Cu un buget minimal, raportat la alte instituții, având rezultate reale în devoalarea crimelor comunismului, o asemenea decizie nu poate fi motivată, ipocrit, de lipsa banilor. Ea ar fi motivată doar de lipsa empatiei față de istoria recentă. Sper, alături de colegii mei, să nu se întâmple acest lucru. Dacă se va întâmpla, totuși, atunci vom fi, trei decenii de la căderea simbolică a comunismului, la ora adevărului: securitatea pe stil nou va învinge, așa cum a făcut-o și în economie, în politică sau în alte “sectoare”. Victimele comunismului vor fi abandonate în efuziunea măririi indemnizațiilor și speciilor speciale. Ce ţară tristă și lipsită de demnitate! Doar Dumnezeu ne mai păzește…”, a scris Radu Preda pe FaceBook

Nota noastră antiguvernamentală: De ce vă temeți leprelor? Vă temeți că în epoca informației vă vor fi mai ușor devoalați străbunii bolșevici, cekiști, nkvd-isti, sau kaghebiști trădători? Că vor fi publicate arhivele cu statele de plată în care erau plătiți în ruble și nu în lei? Că vor fi devoalate și publicate crimele știute și neștiute înfăptuite împotriva poporului român?

Sursa glasul.info

Foto: razboiulinformational.ro