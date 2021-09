VIŞEU DE JOS, PRIMA COMUNĂ DIN MARAMUREŞ ÎN CARE ÎN WEEKEND SE INTERZICE CIRCULAŢIA PE TIMP DE NOAPTE

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș s-a reunit în ședință extraordinară, în sistem online și a adoptat Hotărârea nr. 99/2021 pentru instituirea unor măsuri la nivelul comunei Vișeu de Jos în scopul preveniri și limitării infecției cu noul Coronavirus, a declarat președintele CJSU, prefectul Vlad Emanuel-Duruș. Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului de risc au fost instituite având în vedere că rata de incidență comunicată de către DSP Maramureș a depășit, în ultimele 14 zile, valoarea de 4 cazuri la 1000 de locuitori și intră în vigoare de mâine, 8 septembrie a.c., de la ora 8.00. Aceste măsuri se referă la:

🛑Se interzice organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau de concerte (spații închise).

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică de 3/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice organizarea de activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică de 3/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în interiorul și exteriorul restaurantelor, cafenele, barurilor, căminelor culturale, saloanelor, sălilor/corturilor de evenimente.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică de 3/1.000 de locuitori. ‼️Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun publice și private, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

🛑Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

▶️Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 7, lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

▶️Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 7, lit. b)-d) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

▶️Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Măsura nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor. Măsura se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

🟢Se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile prevăzute la alin.1 (sistem take away sau catering).

🟢Se permite activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

‼️Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private își organizează și își desfășoară activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00. În intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Măsura nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

🟢Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

🛑Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

🛑Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.

Măsura nu se mai aplică atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență este comunicată de către Secretariatul Tehnic comunei Vișeu de Jos, membrilor CJSU si CLSU, persoanelor juridice și fizice interesate. În funcție de evoluția situației epidemiologice, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș poate dispune și alte măsuri, a mai adăugat prefectul de Maramureș.

„Au fost la nuntă toți. Mai toți sunt de pe o stradă și toți au fost la o nuntă. Nu te poți duce la nuntă cu mască și nici nu vor să se vaccineze. Acuma să stăm cu toții iară, să nu putem merge nici la magazin, iar.” – a spus un localnic din Vișeul de Jos.