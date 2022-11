Să ne prețuim părinții, cât timp îi avem lângă noi. Să le fim iubire și sprijin, zâmbet și liniște, așa cum și ei mereu au fost pentru noi.

Nici anii care trec, nici timpul care se zice că le rezolvă pe toate, nu au reușit să estompeze dorul pe care eu și mama mea, dr. Viorica Cherecheș, îl simțim din momentul în care dragul nostru tată și soț, regretatul prof.univ.dr.ing. Dorel Cherecheș a plecat să ne vegheze din ceruri.

Pe parcursul acestor 21 de ani, dorul a căpătat dimensiuni care adesea ne îngenunchează… Găsim alinare în rugăciune, în credință, în gesturi firești de umanitate. Ne străduim constant să onorăm numele, viața și activitatea tatălui meu prin activitatea și viața noastră, prin credință și sprijinul pe care îl oferim neobosit celor din jur, așa cum și tatăl meu mereu a făcut.

Datoria mea este, cât trăiesc, să cinstesc numele meu și al familiei mele. Să îl onorez pe tatăl meu care a lăsat în urma lui un gol imens, o familie îndurerată, dar puternică și datorită lui, care și astăzi îl iubește cu sfințenie, o comunitate căreia și-a dedicat viața și cariera, colegi, prieteni, cunoscuți care îl respectă, dar și o tolbă plină de amintiri dragi.

De când ne veghează de sus, dintre stele, niciodată nu ne-a fost ușor în zilele acestea fără el, dar nu am lipsit niciodată de lângă mama mea, căreia am încercat prin prezența mea să îi alin dorul și durerea, la fel cum și ea s-a străduit să îi suplinească lipsa în anii de când am rămas doar noi doi.

Dorel Cherecheș a fost pentru toți, cei care l-am cunoscut, un profesionist desăvârșit în domeniul său, al silviculturii, un om care a iubit și protejat pădurea și mediul, dar care a predat această lecție și multor altora din jurul său asigurându-se de continuitatea muncii sale și după plecarea la ceruri. Un om care a avut mereu deschisă ușa biroului și casei sale pentru cei aflați în nevoie, un om atent la problemele celor din jur și care a fost un prieten de nădejde pentru toți cei care i-au cerut sprijinul.

A iubit Baia Mare și pe cetățenii săi. Astăzi, îi mulțumesc că m-a învățat să îi duc exemplul mai departe, că m-a ajutat să fiu un om puternic și drept, demn și hotărât, indiferent de loviturile care ni se aplică. Pentru că și tatăl meu a fost lovit de mulți dintre cei pe care i-a ajutat, dar a rămas până la ultima răsuflare în picioare, cu capul sus și cu o demnitate aparte, pe care doar cei cu adevărat drepți o pot purta, indiferent de situație.

Știu sigur că tata ar fi mândru de mine astăzi. Pentru tot ceea ce am reușit să clădesc în acești ani de când băimărenii mi-au oferit încrederea lor și m-au însărcinat să dezvolt comunitatea și orașul nostru, dar și pentru că nu am cedat presiunilor și înscenărilor.

Tată, astăzi mai mult ca oricând îți simt lipsa și mi-aș dori să îți fi spus mai des că te iubesc și îți mulțumesc! Tată, ne lipsești… Te iubim și te prețuim!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Cătălin Cherecheș

Primarul Municipiului Baia Mare