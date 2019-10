Salvamontiștii borșeni au nevoie de ajutor pentru a finaliza lucrările de construcție la refugiul amplasat pe Vârful Gârgălău, unul dintre cele mai vizitate din Munții Rodnei.

„Mergem din nou in Gargalau sa ducem la capat constructia refugiului.Primăria Orașului Borșa si Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă contribuie esential la transportul a 10 tone de materiale si echipament , dar avem mare nevoie de voluntari dedicati(chiar si la bucatarie) in perioada 20-23.10.2019, pentru a nu rata oportunitatea de a definitiva acest proiect. Pana la urma, acest refugiu poate fi de folos oricarui muntoman in situatii dificile, asa ca 2-3 zile de concediu merita sacrificate. Contact 0745919590. Multumim domnului primar Timis Ion Sorin pentru tot sprijinul acordat la realizarea acestui proiect”, spun salvamontiștii borșeni.

Vârful Gârgalău, având o altitudine de 2.158 m, se află în partea de est a Munților Rodnei. Vârful este un obiectiv turistic care oferă vedere panoramică nu numai peste Munții Rodnei, dar și peste Maramureș la nord, și, în continuare, asupra părții de sud a Ucrainei.