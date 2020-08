Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Timişoara, fiind întrebat de ce nu a respectat legea privind majorarea pensiilor cu 40%, că nu crede că vreun român îşi poate imagina că nu s-ar fi făcut această majorare dacă ar fi existat bani care să asigure plăţile şi în anii următori.

„După cum bine ştiţi, orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanţă de urgenţă. Noi am modificat această lege prin ordonanţă de urgenţă, am inclus creşterea pensiilor cu cât este posibil astăzi, adică creşterea punctului de pensie cu 14%. Nu cred că îşi imaginează vreun român că dacă noi am fi avut banii la dispoziţie să creştem pensiile cu 40% şi dacă am fi fost siguri că putem plăti pensiile crescute cu 40% în 2021, 2022, nu am fi mărit cu 40%”, a spus premierul.

El a amintit că România „a înregistrat o contracţie economică, în al doilea trimestru, de 10,5%”.

„Pe primul semestru, cumulat raportat la semestrul echivalent din 2019, am înregistrat o contracţie de 3,9%. S-au diminuat veniturile bugetului de stat, veniturile bugetului de pensii, veniturile bugetului de sănătate şi în general s-au diminuat veniturile, aşa cum s-a întâmplat în întreaga Europă. Într-o astfel de situaţie era foarte dificilă inclusiv decizia de a creşte pensiile. La diminuările de venituri care au fost, a fost extrem de greu de a lua această decizie de a asigura o creştere a pensiilor. (…) Orice om cu scaunul la cap poate să înţeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de alocaţii, de salarii în sectorul public, decizia pe care o iei este o decizie care te obligă la cheltuieli şi în 2021 şi în 2022 şi în 2023 şi orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcţie de perspectivele de evoluţie economică şi de încasări bugetare”, a mai spus premierul. AGERPRES/(A – autor: Marian Buga, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)